苹果 iOS 14.3 开发者预览版 Beta 3 发布：已支持 ProRAW 照片格式

IT之家12月3日消息 今日凌晨，苹果面向开发者发布了 iOS 14.3 与 iPadOS 14.3 的第三个测试版本，版本号为 18C5061a。

iOS 14.3 将 ProRAW 照片格式引入了 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。用户可通过 “设置”应用的相机 - 格式选项中启用全新照片格式。

启用该设置后，“相机”应用的右上角将出现 RAW 切换选项，用户可点击切换开关来开启或禁用 ProRAW 格式照片拍摄。ProRAW 格式的每个文件大小约为 25MB。

此外，iOS 14.3 系统内部文件中的新图标，也暗示了苹果即将上市的 AirPods Studio 耳机的设计。

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

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