一张图看懂骁龙 888 对比骁龙 865：CPU、GPU 性能均大幅提升

IT之家 12 月 3 日消息 高通在其 2020 年技术峰会活动上发布了旗舰移动平台骁龙 888，作为旗下最新、最好的移动处理器，肯定会比上一代骁龙 865 更快、更好。

IT之家了解到，骁龙 865 搭载了 4 个 Cortex-A77 性能核心和 4 个 Cortex-A55 效率核心，由台积电采用其 7 纳米制造工艺制造，辅以 Adreno 650 图形处理器。骁龙 888 采用三星 5nm 工艺制造，搭载 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)核心，CPU 综合性能提升了 25% 之多，GPU 为 Adreno 660，性能提升了 35% 之多。

骁龙 888 搭载 X60 调制解调器上，号称可以在全球范围内提供最佳的 5G 速度，并标榜自己是全球首个允许聚合 Sub-6、TDD 和 FDD 网络的产品。与骁龙 865 搭配的 X55 支持 5G，但不支持这些不同频段的组合。865 的图像处理能力达到了高达每秒 2 千兆像素，可以拍摄高达 8K 分辨率的视频、高动态范围的 4K 视频以及每秒 960 帧的慢动作视频。该芯片还支持高达 200 万像素的静态图像。在 2021 年，这些能力将随着骁龙 888 的推出而升级，该芯片处理图像的速度为每秒 2.7 千兆像素，提升了 37%。

新的骁龙 888 包含了每秒 26 太操作（TOPS）的人工智能性能。高通表示，这是其在人工智能领域有史以来最大的飞跃。作为对比，骁龙 865 的最高速度为 15TOPS。速度提升 73%，将实现新一代的图像和声音识别，以及游戏、AR 等处理。

在游戏方面，骁龙 865 已经是移动游戏设备的佼佼者，但骁龙 888 承诺在这方面也会有 35% 的提升。

外媒 AnandTech 整理的表格对比了骁龙 888 和骁龙 865，不妨了解一下：