研究报告：华为持续领先 2020 年前三季度全球电信设备市场

市场研究公司 Dell'Oro Group 刚刚发布了 2020 年第三季度全球整体电信设备市场报告。这份报告涵盖包括宽带接入、微波与光传输、移动核心网和无线接入网（RAN）、SP 路由器和运营商以太网交换机（CES）在内的整个电信设备市场。初步估算表明，整体电信设备市场在 2020 年第三季度同比增长了 9%，在 2020 年前三季度同比增长了 5%。
报告中的分析称，电信设备供应商收入排名在 2019 年至 2020 年前三季度期间保持稳定，华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯、思科、Ciena 和三星位居前七名，这几家厂商合计占据总体市场的 80%。同时，收入份额持续受到高度集中市场中 5G 推出状态的影响。
Dell'Oro 估算的 2019 年及 2020 年前三季度全球电信设备市场 Top 7 供应商具体收入份额如下：
数据来源：Dell'Oro Group。
这份 2020 年第三季度全球整体电信设备市场报告的其他重点内容包括：
在 2020 年第一季度同比下滑 4% 后，第二季度的积极发展趋势延伸至第三季度，这得益于光传输和包括 5G RAN、5G 核心网以及微波移动回传在内的多个无线领域的强劲增长。受新冠疫情和 2020 年第一季度全球封锁措施严重影响的技术领域在本季度继续保持稳定。
初步估算表明，移动基础设施和光传输市场收入的增加，抵消了 2020 年前三季度期间微波传输和 SP 路由器及 CES 市场的投资下降。
整体电信市场似乎继续与基础经济发展情况脱节。虽然从 4G 向 5G 的过渡有助于抵消移动宽带市场减少的资本支出，但 Dell'Oro 也将这种脱节归因于网络连接的重要性日益提高，并且这次经济衰退的性质与其他时候的衰退不同。
由于中国市场的投资超过了整体市场，Dell'Oro 估测，华为和中兴通讯在 2019 年至 2020 年前三季度期间合计获得了大约 3% 的收入份额，两家公司占据了全球电信设备市场超过 40% 的份额。
Dell'Oro 分析师并未对整体前景预测作出任何重大更改，并预计整体电信设备市场将在 2020 年增长 5%-6%，并在 2021 年增长 3%-4%。预计整体电信设备收入在 2021 年将接近 900 亿 - 950 亿美元。