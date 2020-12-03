研究报告：华为持续领先 2020 年前三季度全球电信设备市场

市场研究公司 Dell'Oro Group 刚刚发布了 2020 年第三季度全球整体电信设备市场报告。这份报告涵盖包括宽带接入、微波与光传输、移动核心网和无线接入网（RAN）、SP 路由器和运营商以太网交换机（CES）在内的整个电信设备市场。初步估算表明，整体电信设备市场在 2020 年第三季度同比增长了 9%，在 2020 年前三季度同比增长了 5%。

报告中的分析称，电信设备供应商收入排名在 2019 年至 2020 年前三季度期间保持稳定，华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯、思科、Ciena 和三星位居前七名，这几家厂商合计占据总体市场的 80%。同时，收入份额持续受到高度集中市场中 5G 推出状态的影响。

Dell'Oro 估算的 2019 年及 2020 年前三季度全球电信设备市场 Top 7 供应商具体收入份额如下：

数据来源：Dell'Oro Group。

这份 2020 年第三季度全球整体电信设备市场报告的其他重点内容包括：