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特斯拉召回部分进口 Model X 电动汽车，因饰板可能会从车辆脱落

2020/11/27 15:20:23 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 27 日消息 根据市场监管总局网站的消息，特斯拉汽车（北京）有限公司自 2020 年 11 月 27 日起，召回生产日期在 2016 年 3 月 16 日至 2016 年 7 月 31 日期间的部分进口 Model X 车辆，共计 870 辆。

据介绍，本次召回范围内的车辆，使用粘合胶将车顶前饰板及中间饰板安装至车辆顶部，同时需要使用底涂剂来增加两者之间的附着力。因部分车辆车顶饰板表面的底涂剂可能不足，随着时间的推移饰板的附着力可能减弱，极端情况下饰板可能会从车辆上脱落。如果在行驶中饰板从车辆上脱落，会增加道路上后方车辆尤其是摩托车发生碰撞或受伤的风险，存在安全隐患。特斯拉汽车（北京）有限公司将免费检查召回范围内车辆并对车顶饰板实施拉力测试，如果通过该测试则说明底涂剂充足，无需进一步的操作；如果未通过该测试则会重新安装车顶饰板，以消除安全隐患。

IT之家了解到，特斯拉 Model X（Tesla Model X）是一款由美国特斯拉汽车公司开发的高性能电动运动型多用途车，于 2016 年日内瓦车展上发布。鹰翼门是此款车的最大特色之一，后侧门能以向上延展方式掀开，同时侦测侧边及上方的障碍物避免碰撞，达到即便在狭窄的空间范围仍可轻松进出。

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关键词：特斯拉电动汽车

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