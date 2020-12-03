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ARM 安谋中国发布 “玲珑”多媒体产品线， i3/i5 ISP 处理器面世

2020/12/3 17:43:37 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家12月3日消息 根据 ARM中国官方的消息，安谋中国今天发布了全新“玲珑”多媒体产品线，其中首款产品“玲珑” i3/i5 ISP 处理器由安谋中国本土团队自主研发，在降噪、清晰度和宽动态等指标上达到业界领先水平，具有高画质、低延时、可配置能力强、扩展兼容性高等特点。该款 ISP 处理器可广泛适用于安防监控、AIoT 及智能汽车等领域的视频、图像处理工作，满足不同场景的数据处理需求。

据介绍，“玲珑” ISP 处理器依照不同场景的数据处理需求划分为多个系列产品。今天发布的 i3 系列主要针对低功耗的轻量级应用场景，支持 2K 视频处理及单路视频信号接入处理；i5 系列主打中高端市场应用，支持 4K 视频及多路视频信号接入处理。未来，“玲珑” ISP 处理器还将推出更多差异化的产品系列，全面覆盖市场。

“玲珑” i3/i5 ISP 处理器具有以下技术亮点：

  • 硬件架构灵活可配置，客户可自行选配可选模块进行集成

  • 多元的工作模式，可兼容线性、原始/压缩的 HDR 数据，单路及多路摄像头输入，支持超高分辨率分屏处理

  • DMA 接口数据输入输出模式可配，可在 ISP 多个节点输出不同格式的数据

  • 软件 API 接口丰富，图像效果调试流程简易、清晰

  • 提供丰富的软硬件参考设计，如标定工具、调优工具和 MIPI 转 DVP 数字电路等

IT之家了解到，未来，“玲珑” ISP 处理器优异的信号处理能力还可以与 AI 处理器相结合，在智能安防等领域达成 AI+ISP 的效果。目前，“玲珑” i3/i5 ISP 处理器均已可向客户交付。

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关键词：ARM处理器

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