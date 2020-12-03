首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>影像器材

腾龙发布 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD 镜头，索尼 E 卡口专用

2020/12/3 20:13:45 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
评论：

IT之家12月3日消息 日本镜头制造商腾龙，于近日发布了一款索尼 E 卡口 APS-C 画幅用变焦镜头，型号为 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD。作为涵盖广角到长焦的标准变焦镜头，其全画幅等效焦距为 25.5-105mm，可适用于风光、人像、街拍等多种场景。

腾龙的此款镜头采用恒定 F2.8 大光圈设计，变焦倍数 4.1 倍。搭载了腾龙自有的 VC 防抖技术，并加入了 AI 人工智能技术，相比腾龙以往产品，可以在视频拍摄中获得更好的防抖效果。考虑到与 APS-C 画幅无反相机的匹配，镜头在搭载 VC 防抖、F2.8 大光圈的同时也实现了小体积，重量仅为 525g。

腾龙 VC 防抖系统示意图 | 图片来自官方

IT之家了解到，腾龙 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD 搭载了两片 GM 玻璃铸造非球面镜片，以及一片复合非球面镜片，能够实现中心到边缘的出色画质。广角端最近对焦距离可达 0.19m，能够实现一定的微距拍摄，并获得良好的虚化。

根据官方描述，AF 自动对焦方面，该镜头搭载了腾龙自主开发的步进马达单元 “RXD”。该马达使用了一个能精密控制马达旋转角度的执行装置，无需减速齿轮，直接驱动对焦镜片，配合可高精度检测镜片位置的传感器，以实现高速精确的自动对焦。同时拥有出色的静音性，也十分适合室内摄影与视频拍摄。该镜头结合机身还支持眼部 AF、全时手动对焦（DMF）、机内镜头矫正、在相机上升级固件等功能。

腾龙 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD MTF 曲线：

镜头参数：

  • 焦距：17-70mm

  • 最大光圈：f/2.8

  • 镜片结构：12 组 16 片

  • 最近拍摄距离：0.19m（广角端）/0.39m（望远端）

  • 滤镜口径：67mm

  • 光圈叶片：9 片圆形光圈

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾龙镜头

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用