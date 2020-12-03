腾龙发布 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD 镜头，索尼 E 卡口专用

IT之家12月3日消息 日本镜头制造商腾龙，于近日发布了一款索尼 E 卡口 APS-C 画幅用变焦镜头，型号为 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD。作为涵盖广角到长焦的标准变焦镜头，其全画幅等效焦距为 25.5-105mm，可适用于风光、人像、街拍等多种场景。

腾龙的此款镜头采用恒定 F2.8 大光圈设计，变焦倍数 4.1 倍。搭载了腾龙自有的 VC 防抖技术，并加入了 AI 人工智能技术，相比腾龙以往产品，可以在视频拍摄中获得更好的防抖效果。考虑到与 APS-C 画幅无反相机的匹配，镜头在搭载 VC 防抖、F2.8 大光圈的同时也实现了小体积，重量仅为 525g。

▲腾龙 VC 防抖系统示意图 | 图片来自官方

IT之家了解到，腾龙 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD 搭载了两片 GM 玻璃铸造非球面镜片，以及一片复合非球面镜片，能够实现中心到边缘的出色画质。广角端最近对焦距离可达 0.19m，能够实现一定的微距拍摄，并获得良好的虚化。

根据官方描述，AF 自动对焦方面，该镜头搭载了腾龙自主开发的步进马达单元 “RXD”。该马达使用了一个能精密控制马达旋转角度的执行装置，无需减速齿轮，直接驱动对焦镜片，配合可高精度检测镜片位置的传感器，以实现高速精确的自动对焦。同时拥有出色的静音性，也十分适合室内摄影与视频拍摄。该镜头结合机身还支持眼部 AF、全时手动对焦（DMF）、机内镜头矫正、在相机上升级固件等功能。

腾龙 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD MTF 曲线：

镜头参数：