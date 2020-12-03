中国联通完成 cBSS 100% 高质量迁转，实现全业务全用户全国集中承载

IT之家12月3日消息 据中国联通发布，11 月 30 日晚，随着上海市分公司完成最后一批 7300 多用户迁转，标志着中国联通 cBSS 高质量迁转工作圆满收官，成为业内首家实现全业务全用户全国集中承载的运营企业。

cBSS 是中国联通互联网化运营的核心承载平台，源自北六 BSS4.2 版本，随着移动通信技术的发展，经过多年积累、沉淀和不断的迭代创新，由早期 2G 时代的分省分系统建设向现在 5G/AI 时代的集约互联网化建设方向演进。

cBSS 自 2014 年 3 月 18 日上线以来，承担着联通全国 31 省全业务、全客户、全渠道支撑，承载用户数超 4 亿，是全球电信行业单体承载用户最多、覆盖业务类型最全面、集中化程度最高、IT架构最领先的业务支撑系统。

IT之家获悉，中国联通表示，长期以来，中国联通 cBSS（集团集中运营）和 BSS（分省运营）并行运营，自今年 6 月 5 日高质量迁转工作启动以来，中国联通集团着力打造集约化、云化、微服务化的IT互联网化生态系统。

在去年底完成 85%的用户 cBSS 承载的基础上，中国联通现在一举实现目前 100%的用户迁转和 100%的系统安全稳定运行，实现了IT运营的集约化，将全面推进公司数字化转型。