欧盟目标 10 年内让 3000 万辆电动汽车上路，现在只有 140 万辆

12 月 4 日，欧盟委员周四公布了一项针对运输业的战略规划草案，其中要求汽车行业加快向电动化转型。欧盟的目标是，到 2030 年要让 3000 万辆电动汽车上路。

鉴于欧洲境内目前约有 140 万辆电动汽车在路上行驶，10 年内将这个数量增至 3000 万辆的目标可谓雄心勃勃。研究人员预测，到 2028 年，将有 2800 万辆插电式混合动力汽车和电池电动汽车上路。

此外，这个战略规划还为更广泛的交通领域制定了目标，呼吁到 2030 年高速铁路运输量翻一番，并要求 300 公里以下城市之间的定期出行实现碳中和。到 2035 年，零排放的大型飞机和船舶应该 “为进入市场做好准备”。到本世纪中叶，铁路运输量还要再翻一番，高铁运输量则翻两番。

这些针对运输业的提议出台之际，欧盟成员国之间正在酝酿一项计划，即到未来十年中，将 2030 年的减排目标从 40% 水平提高到至少 55%，这需要在能源生产和基础设施建设上投入更多资金。

欧盟委员会表示，将在 2021 年 6 月之前修订轿车和面包车的排放标准，在 2022 年修订重型车辆排放标准，并呼吁出台一项政策，以刺激增加对零排放汽车的需求。文件草案指出，现在零排放和低排放汽车所占比例仍然太小。