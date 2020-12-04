三星 Exynos 官推时隔九个月再发推文，暗示新品将至

IT之家12月4日消息 三星上个月在国内发布了 Exynos 1080 芯片，泄露成绩与目前骁龙 865 基本持平，而三星 Galaxy S21 系列在部分市场采用的 Exynos 2100 芯片则迟迟没有消息。

三星 Galaxy S21 系列预计将搭载高通骁龙 888 芯片和猎户座 Exynos 2100 芯片（未定名），而高通本周已于夏威夷发布骁龙 888 芯片，因此三星有望在近期推出新款 Exynos 迭代芯片。

IT之家了解到，三星 Exynos 官推在时隔九个月之后更新了一条 “Hello World！”的推文，结合近期动作推测是暗示新品将在近期到来。

今年 9 月，有网友在 Geekbench 5 中发现了一款型号为 SM-G996B 的设备，预计为搭载三星 Exynos 芯片组的 Galaxy S21+，当时该机单核跑分以及多核跑分分别为 1038 和 3060 分，与骁龙 865+ 接近，但很显然这只是早期测试版机型。

Exynos2100 采用八核架构，小核频率 2.21GHz，GPU 采用 Mali-G78，但基准测试条目并没有透露这些核心的具体运作方式。不过，之前有爆料者称，Exynos 2100（名称还不确定） 拥有 1+3+4 的核心设计，这意味着有一个主核心、三个性能核心和四个节能核心。

▲ 三星 S21+渲染图，图源 coverpigtou.it