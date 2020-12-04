消息称诺基亚 10 将搭载高通骁龙 888：预计明年下半年发布

继去年推出主打拍照的诺基亚 9.2 PureView 手机后，在随后的一年多时间里就再未更新其旗舰产品，让不少用户纷纷猜测，HMD 是否还准备继续出手机。不过这段时间以来，关于新一代旗舰诺基亚 9.3 PureView（也被称为诺基亚 10）的爆料开始多了起来。现在有最新消息，正如此前所猜测的，近日有外媒表示，该机可能要到明年下半年才能亮相，好消息是该机终于要搭载最新款的旗舰处理器——骁龙 888 了。

据外媒最新发布的消息显示，全新的诺基亚 10 将搭载高通骁龙 888，不过要等到 2021 年下半年才会发布。值得注意的是，去年发布的全球首款后置五摄手机——诺基亚 9.2 PureView 并未使用当时最新的骁龙 855 旗舰处理器，而是过时的骁龙 845。如果此次诺基亚 10 能搭载骁龙 888，那么对于诺基亚来说也算是具有历史意义。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的诺基亚 10 有望采用开孔全面屏设计，此前传闻的屏下摄像头可能性略低，支持 120Hz 刷新率，同时支持屏幕指纹识别。机身背部，该机将后置圆形相机模组，内置 5 颗摄像头，包含主摄、超广角、长焦、TOF 等镜头，其中主摄将达 1 亿像素，而且支持 8K 视频录制。当然，如果该机最终仍无缘最新的顶尖芯片，那么前辈旗舰芯片骁龙 865 就是该机最好的选择。

据悉，全新的诺基亚 10 可能要到明年下半年才能亮相，有望采用骁龙最新的旗舰芯片骁龙 888。更多详细信息，我们拭目以待。