为何高通发个骁龙 888 芯片，手机厂商都会去帮它站台

12 月 1 日，高通骁龙技术峰正式召开。由于疫情的缘故，这场本应在夏威夷举办的技术盛会转移到了线上，高通也一如既往在这次活动中发布新一代 5G SoC 骁龙 888。

▲骁龙 888 正式亮相

“骁龙 888”这个名字着实让人吃了一惊。按照以往的命名规律，高通这一代 SoC 应该叫做骁龙 875，毕竟有 835、845、855、865 在前。但这一次，高通直接跳过了 “7”，舍弃了 “5”，把新旗舰 SoC 的名字拉到了 888。

888 这个数字在中国用户看来非常吉利。而和命名一样让人觉得有意思的是，在第一场骁龙峰会上，OPPO、vivo、小米等多家手机厂商高管为骁龙芯片捧场；活动之后，14 个手机品牌随即就宣布，将首批搭载骁龙 888 5G 移动平台。

14 家厂商成为首批搭载骁龙 888 的品牌

为何有这么多手机厂商为高通站台？高通骁龙旗舰 SoC 新名字背后又有哪些深意？本期浪人观察和大家聊聊移动芯片市场那些事儿。

名声在外 骁龙牢牢把住高端市场

高通做为智能手机上游厂商，的确表现出了它强势的一面。很少有一家上游供应商能像高通一样，几乎每次都出现在使用骁龙芯片手机的发布会上，并且让 “骁龙”成为智能手机的一个宣传点。

在这一点上，即便是三星的屏幕、索尼的镜头，也远不及高通的芯片。

过去很长一段时间里，搭载骁龙旗舰芯片的手机，就意味着性能无忧，功耗可控，各种手游畅快玩耍。在那个联发科技高端乏力，三星、海思主要为自家供货的时代，高通无疑是大多数安卓旗舰手机的选择，且是唯一选择。

直到去年，联发科技凭借全新 5G SoC 系列天玑，玩了一手田忌赛马；三星牵手 vivo，再次尝试向外输出芯片；海思麒麟迎头赶上，与骁龙差距越来越小，甚至隐隐追过。

高通感受到了压力。

尽管如此，高通在 2019 年依然保持着出货量领先。第三方市场研究机构 Counterpoint 的一份报告显示，2019 年高通芯片以 33.4% 的市场份额，位居市场第一。

2019 年移动处理器（AP）出货量数据

除了芯片设计上的硬实力，事实上，高通对于芯片的宣传也非常到位。就拿命名这件事来说，联发科技和三星还在用 “Helio 曦力”、“Exynos”这些很多人念不出来的名字时，高通就已经拿出了 “骁龙”这个品牌。

在中国，也许网络上的弄潮儿并不认识 Snapdragon，但是对于骁龙一定耳熟能详。能把芯片做好，同时让用户觉得用了它家芯片的手机就是高端，就是稳定——这同样是高通的本事，也是这么多年来 “高通骁龙”几个字长期登上手机厂商发布会 PPT 的原因。

正是因为高通在移动芯片市场的地位，以及骁龙品牌在消费者心中的影响力，让厂商愿意维护与高通的关系，并且为之站台。当然还有另一个重要的原因——抢首发（首批）。

年年首发 谁跟高通的蜜月更长？

手机芯片对于智能手机而言，有多重要，想必不需要过多阐述。尤其是现如今，计算摄影、AI 感知、5G 低时延等概念的出现，让手机对于芯片的依赖变得无以复加。

高通骁龙在移动旗舰芯片市场有足够的实力和话语权，这种情况到了今天依然没有改变。毋庸置疑的一点是，明年一大波安卓旗舰都会选择骁龙 888 作为核心配置。所以谁能在芯片发货初期，率先拿到供货，谁就能先下手为强，抢占第一波市场。

芯片首发大战即将打响

什么样的厂商能拿下高通旗舰芯片的首发？

显然并不是光靠站个台，就能让高通另眼相待。站台只能说明高通和手机厂商的关系不错，并且后者愿意维护这段关系。

事实上，一颗芯片从研发到终端上市，中间会经历非常复杂的过程。并非流片成功就算完事，还需要经过调教、开发，最终才能充分发挥芯片的全部实力。而这部分需要有实力的手机厂商和芯片厂商共同完成，并且成果要和后需的厂商共享。

一个典型的例子，小米公司今年下半年推出的旗舰手机小米 10 至尊纪念版，就采用了芯片级单帧逐行 HDR 技术（英文名 Staggered HDR），提升图像合成技术，最终减轻了鬼影的出现。如今这项技术已经正式融入到骁龙 888 芯片中，成为一项普及技术。

小米 10 至尊纪念版的单帧逐行 HDR

另一个例子，OPPO 刚刚的全链路色彩管理系统，同样有高通参与研发。这套色彩管理系统能让手机摄影从采集，到运算、编码，再到存储、解码和显示，一直保持 10bit 色深，即拥有更丰富的色彩能力。高通同样将这样的能力赋予了骁龙 888 5G 芯片。

骁龙把单帧逐行 HDR 和 10bit 色深融入骁龙 888

换句话说，真正能跟高通关系密切的厂商，本身需要强大的研发实力，能够配合高通完成对芯片的研发和调教。作为巨大投入的回报，这些厂商自然能优先享受双方共同技术成果。而随着技术的成熟，高通也会将它们融入到自家芯片中。

这也是为何，三星作为骁龙旗舰芯片多年的首发厂商之一，这次并未给高通站台。而前者所具备的研发实力和在全球市场庞大的出货量，亦足以成为高通不可忽视的合作伙伴之一。

形势莫测 高通也是鸭梨山大

站不站台，也许代表着手机厂商和高通之间合作关系，但并非 “首发”的决定性因素。对于高通来说，手机厂商的捧场，无疑是展现和巩固自身市场地位的一种方式。

强势如高通，也需要手机厂商来捧场？答案是肯定的。前面也说过，一颗芯片最终能够商用，需要手机厂商和芯片厂商共同努力。而除了这个原因之外，高通也需要向外界宣告自己的实力与地位。

这不得不从今年芯片市场的情况说起，高通虽然在高端旗舰芯片市场有绝对优势，但是今年随着 5G 时代步入正轨，联发科技、三星等芯片厂商开始发力。联发科技的天玑系列芯片，填补了骁龙中端芯片和旗舰芯片之间的空隙，并开始布局蚕食中低端市场；而三星也不甘只给自家手机供货，在尝试与 vivo 合作之后，有意将芯片卖给更多中国厂商。

另一方面，华为海思麒麟芯片面临巨大困境，这对于所有移动 IC 设计厂商来说都是不可或缺的机会。高通自然也不例外，这家公司对中国市场给予了厚望。

命名背后 求中国市场三倍运气

这一点从骁龙 888 的命名也看得出来。高通在解释骁龙 888 由来时提到，第一个 “8”代表高通旗舰系列芯片，而三个 “8”在中国代表三倍运气。

三个 8，在中国寓意非常好

高通中国区董事长孟樸在接受采访时表示，“骁龙 888 力图去体现高通中国取得的这些成绩，希望全球都沾沾中国的喜气，一路发发发”。而研究机构 ABI Research 的分析师指出，在高通 14 家合作伙伴列表中，有 12 家都是中国厂商，所以 “888”寓意的幸运对中国市场非常重要。

除此以外，骁龙 888 这颗芯片从参数上看，确实配得上一个新的名字。其 CPU 首次采用 ARM 最新的 Cortex X1 超大核；GPU 支持可变分辨率渲染，还有三颗可并发 ISP、独立安全模块，以及随时待命的低功耗 AI 等多项技术。

天时地利人和，高通希望借着这颗芯片，巩固自己在芯片市场的地位，尤其是形势颇为 “复杂”的中国市场。所以合作伙伴的捧场对高通来说就显得尤为重要。

相信明年移动芯片市场将会热闹非凡，高通虎视眈眈，联发科技蓄势待发，三星懵懵将醒，苹果带着 ARM 芯片搅局 PC··· 我们拭目以待。