欧盟即将出台新规，重新确立其作为 “全球科技警察”的地位

欧盟计划在未来几周提出新的提案，旨在改变大型在线平台的行为，从而重新确立欧盟作为 “全球科技警察”的地位。这意味着，美国科技巨头在欧洲将面临更严格监管。

欧盟委员会即将推出新的监管规则，该计划概述了在线平台应如何在短时间内移除非法内容，防止它们利用主导地位打击竞争对手，或在平台上推送自家商品。该计划将对违规者实施制裁，包括罚款和可行的财产分割。

根据这些计划，规模越大、影响力越大的组织（主要基于市场份额和收入等标准）需要承担额外的义务。尽管新规则将适用于所有公司，但美国科技巨头可能受到更大影响，特别是苹果、Alphabet、Facebook 以及亚马逊等。

这些全新的提案定于 12 月中旬提交，可能会在出台之前成为与各国政府和欧洲议会谈判的主题，这个过程可能会持续数年。作为对即将出台规则的回应，科技公司和行业机构警告称，制定全新的竞争规则可能阻碍创新。

欧盟委员会副总席玛格丽特 · 维斯特格 (Margrethe Vestager)最近表示，制定新的规则很重要，因为在线平台的影响正在增强，而且有必要在它们如何运营市场的过程中贯彻欧洲的价值观，包括确保平台不能用收集到的信息挤压竞争对手，也不能使用算法损害竞争对手的利益。

维斯特格在过去六年里始终在调查谷歌、亚马逊、Facebook 和苹果，促使多家巨头遭到罚款，并对企业行为做出调整。与此同时，欧盟实施了新的数据保护指导方针，导致欧盟隐私监管机构对大型科技公司展开了一系列调查，包括阻止这些公司向美国发送欧盟居民的数据。

在全新的提案之下，维斯特格甚至有能力对整个市场进行研究并采取补救措施，而不是像目前这样，仅仅针对特定的公司做出惩罚。