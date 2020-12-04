奥迪将增加未来五年电动汽车预算，技术开发支出约占一半

12 月 4 日消息，据国外媒体报道，德国大众汽车集团旗下子公司奥迪宣布增加 2021 年至 2025 年这五年的电动汽车预算。

奥迪计划未来五年内向未来的汽车项目投资总计 350 亿欧元（约合 425 亿美元），其中约 170 亿欧元（约合 206 亿美元）将用于未来技术的开发，约占投资总额的一半。

在电动化方面，该公司预计投入 150 亿欧元（约合 182 亿美元）。其中，约 100 亿欧元（约合 121 亿美元）用于纯电动汽车，另外 50 亿欧元（约合 60.72 亿美元）用于混合动力汽车。

据悉，奥迪正在制定未来几年的路线图。到 2025 年，该公司计划推出约 30 款电动车型，其中包括 20 辆全新纯电动汽车和 10 辆全新插电式混合动力车。届时，新能源汽车的销量占比将从 3.5% 增长到 40% 左右。

今年 4 月份，奥迪发布了一份计划摘要，重申了其在 2025 年前每年生产 80 万辆电动汽车的目标，其中包括使用四种不同的电动汽车平台。

这四种电动汽车平台包括：与大众集团共用的 MLB evo、MEB 平台，以及与保时捷共同开发的 J1 和 Premium Platform Electric（简称 PPE）平台。

此外，奥迪在去年 11 月底表示，作为重大重组计划的一部分，该公司计划 2025 年前在德国裁员 9500 人，以节省部分资金向电动化转型。

该公司表示，到 2029 年，重组将使其节省 60 亿欧元（合 66 亿美元），进而使该公司的利润率保持在 9% 至 11%。