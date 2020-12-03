高通与中科创达在杭州成立联合创新中心，为企业提供 5G 测试等技术支持

IT之家12月3日消息 高通中国与中科创达、杭州未来科技城管理委员会联合成立的联合创新中心暨高通 AI 创新实验室今日在杭州揭牌并投入使用。同时，高通创投 · 红杉中国加速器也正式揭牌成立。

IT之家获悉，联合创新中心位于中国（杭州）5G 创新园内，聚焦于 5G、AI、物联网等领域的技术应用需求，为杭州双创企业和机构提供支持。联合创新中心由联合创新实验室、展示中心和 AIoT 技术培训中心组成，是一个集 5G 及智能物联网产品新技术展示、5G 相关技术实验测试、5G 及智能物联网人才教育培训于一体的联合创新平台。

联合创新实验室配备有 5G 通用连接及射频测试仪器，主要着眼于 5G 测试、分析、开发等方向，为符合条件的杭州双创企业提供技术支持，帮助这些企业进行实验性测试和系统兼容性测试。

高通 AI 创新实验室配备有人工智能计算服务器，以及相关计算加速卡、显示设备、应用展示设备等等，面向符合条件的杭州双创企业及有关合作方的商业伙伴，提供技术评估及实验性调测的机会，帮助上述企业和商业伙伴提高研发及创新能力。

另外，加速器项目由杭州未来科技城、高通创投、红杉资本中国基金合作共建，旨在整合三方在技术、高端人才、软硬件支持等方面的优势资源，帮助创新创业企业快速成长，共同推动产业创新融合发展。