英特尔公布五项新技术进展，涉及机器编程、量子计算等

12 月 4 日下午消息，在今日的英特尔研究院开放日上，英特尔公布了其在集成光电、神经拟态计算、量子计算、保密计算、机器编程五项新技术进展。

在开放日上，英特尔提出了 “集成光电”愿景，即将光互连 I/O 直接集成到服务器和封装中，对数据中心进行革新，实现 1000 倍提升，同时降低成本。

英特尔首席工程师、英特尔研究院 PHY 研究实验室主任 James Jaussi 表示，之所以现在需要迁移到光互连 I/O，主要有两个原因，一个是我们正在快速接近电气性能的物理极限，一个是 I/O 功耗墙，会导致无法计算。

英特尔展示了在关键技术构建模块方面的重大进展，这些构建模块是英特尔集成光电研究的基础。这些技术构建模块包括光的产生、放大、检测、调制、互补金属氧化物半导体（CMOS）接口电路以及封装集成，对于实现集成光电至关重要。

在神经拟态计算方面，英特尔分享了英特尔神经拟态研究社区（INRC）的最新进展。该社区自 2018 年成立以来，现已拥有 100 多名成员。

英特尔今日宣布，联想、罗技、梅赛德斯 - 奔驰和机器视觉传感器公司 Prophesee 加入 INRC，共同探索神经拟态计算在商业用例上的价值。

量子计算方面，英特尔宣布推出第二代低温控制芯片 Horse Ridge II，这标志着英特尔在突破量子计算可扩展性方面取得新进展。可扩展性是量子计算的最大难点之一。在 2019 年推出的第一代 Horse Ridge 控制器的创新基础上，Horse Ridge II 支持增强的功能和更高集成度，以实现对量子系统的有效控制。新功能包括操纵和读取量子位状态的能力，以及多个量子位纠缠所需的多个量子门的控制能力。

机器编程方面，英特尔推出了机器编程研究系统 ControlFlag，它可以自主检测代码中的错误，帮助软件开发者进行耗时费力的 Debug。在初步测试中，ControlFlag 利用超过 10 亿行未标记的产品级别的代码进行了训练并学习了新的缺陷。

在软件重要性逐渐突显的今天，开发者依然继续把大量时间用于修复 Bug，而不是用于写代码。事实上，在IT行业每年花费的 1.25 万亿美元软件开发成本中，大约有 50% 是用于 Debug 代码。

英特尔首席科学家、英特尔研究院机器编程研究主任及创始人 Justin Gottschlich 表示：“ControlFlag 可以大幅减少评估和 Debug 代码所需的时间和成本。研究发现，软件开发者会花费大约一半的时间用来 Debug。通过 ControlFlag 以及类似的系统，程序员有望大幅减少 Debug 的时间并把更多时间用于人类程序员最擅长的工作——向机器展现有创造性的新想法。”

最后，英特尔还公布了在保密计算方面的研究。保密计算旨在保护使用中的数据，例如最新的英特尔软件保护扩展技术，它将保密性、完整性和认证功能整合在一起，像数据保险箱一样，确保使用中的数据安全；一种全新的加密系统——完全同态加密，它允许应用在不暴露数据的情况下，直接对加密数据执行计算操作。