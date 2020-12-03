英特尔 11 代桌面酷睿现身：单核跑分较 i7-10700K 提升 22%

IT之家 12 月 3 日消息 根据爆料者 @APISAK 的消息，一款惠普 OMEN 30L 台式机跑分现身 Geekbench，曝光了英特尔 11 代桌面酷睿处理器。

如上图所示，这款 11 代酷睿桌面处理器为 8 核 16 线程，主频 3.4GHz，睿频 5GHz，16MB 三级缓存。跑分方面，这款处理器在 Geekbench 5 上单核 1645 分，多核 9783 分。

根据外媒 VideoCardz 的汇总数据，这款 i7-11XXK 处理器的单核跑分相比上一代的顶级型号 i9-10900K 提升 17%，相比 i7-10700K 提升 22%，达到了 AMD 新款 R9 5900X 的水平。

就多核性能而言，相比同为 8 核的 i7-10700K，这款 i7-11XXK 提升在 9% 左右。

根据外媒 WccfTech 的独家爆料，英特尔 11 代酷睿桌面处理器 Rocket Lake 将于 2021 年 3 月发布。

外媒表示，其消息源确认 Rocket Lake 系列 CPU 将在 2021 年 3 月发布，兼容 Z490 主板。外媒称，Rocket Lake 将采用英特尔过时的 14nm 制程，但是架构换新。外媒预计，Rocket Lake 在市场上停留的时间会相当短。

IT之家曾报道，英特尔已经宣布第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（代号 Rocket Lake-S）将于 2021 年第一季度问世，届时将为游戏玩家和 PC 发烧友带来更强劲的性能。Rocket Lake 针对台式机性能进行了智能设计，通过微架构变化和 IPC（每时钟指令数）改进，带来原始性能越代提升。第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器将推出全新台式机架构 Cypress Cove，以重塑硬件和软件效率，并提升性能。它能够实现两位数的 IPC 性能提升（越代），并提供搭载英特尔 Xe 显卡架构的英特尔 超核芯显卡。