苹果狂开发布会：盘点 2020 年发布的苹果新品

在 2020 年的下半年时间里，苹果已经召开了三次产品发布会，在苹果的新总部 Apple Park 里，库克一次次出现在镜头面前，誓要掏空果粉钱包的库克，带来了足足十余款新产品。

首先是 9 月 16 日的第一场线上秋季发布会，虽然没有备受瞩目的 iPhone12 系列 但苹果仍然发布了四款新品。第一款产品就是增加了健康功能的第 6 代 Apple Watch，另一个亮点则是采用了基于 A13 架构打造的 S6 处理器，效能提高了 20%，同时发布的还有一款中端定位的 Apple Watch SE，售价分别为 3199 元起和 2199 元起，特别的是，今年发布的 Apple Watch 都不再随附 USB 充电器。

随后，第 8 代 iPad 的发布也算是在意料之中，只是换用了 A12 处理器，定价 2499 元起，仍然是一款 “学生 iPad”，本场发布会的压轴产品则是第 4 代 iPad Air，其最大的改变就在于它使用的 A14 芯片，这是苹果今年发布的第一款使用 A14 芯片的产品。同时，苹果在了它的电源键上集成了 Touch ID，而没有使用 Face ID，4 代还加入了绿色、蓝色等亮眼颜色，售价 4799 元起。

苹果的第二场线上发布会在 10 月 14 日召开，库克首先宣布的是一件智能家居产品 HomePod mini，其内置 S5 芯片，依旧是织物表面但变成一个圆球形状，Siri 仍是其主要功能之一，售价 749 元。

而作为重头戏的 iPhone 12 系列，苹果一口气发布了四款，包括 iPhone 12、12 mini、12 Pro 和 12 Pro Max，价格分别为 6299 元起、5499 元起、8499 元起和 9299 元起，12 系列重新采用直角边框，而且增加了更多的颜色选择，内部则同样采用最新的 A14 芯片，性能获得大幅提升，同时，12 系列也是苹果第一批支持 5G 的手机机型，苹果做出的另一项更加重大的改变，就是取消了包装盒中的耳机和充电器。

而在发布会的最后，苹果又重新推出了 MagSafe 无线充电设备，相应的，虽然 iPhone 12 系列仍然是 Lighting 接口，但无线充电得到了升级。

在 11 月 11 日凌晨，苹果召开了今年的第三场线上发布会，这次发布会的重点是三款搭载苹果自研芯片 M1 的 Mac 产品，分别是 MacBook Air、MacBook Pro 和便携式桌面电脑 Mac mini，售价分别为 7999 元起、9999 元起和 5299 元起，除 MacBook Air 外，苹果仍然提供配有英特尔 Core i5 处理器的版本。同时，苹果也发布了一套配合 M1 使用的 macOS Big Sur 电脑系统。

苹果在今年发布的新产品已经让人目不暇接，而在这三场发布会之外，另有传言称，苹果将在圣诞节再推出一款惊喜产品，很可能会是传闻已久的 AirPods Studio。