消息称 Mini-LED 苹果 M1 MacBook Pro/iPad Pro 机型将于 2021 年上半年推出

IT之家 12 月 1 日消息 据报道，苹果将在明年的一些产品中采用 mini-LED 显示屏背光技术，DigiTimes 今天的一份新报告提到了苹果在供应链中的几个合作伙伴，这些合作伙伴有望从这种转变中受益。

报道称，苹果将于 2021 年第一季度推出首款 mini-LED iPad Pro，并在第二季度量产 mini-LED MacBook Pro 机型，台湾多家厂商正在 Mini-LED 领域 “先发制人”，以备不时之需。

消息人士称，苹果在台湾的供应商，包括 LED 芯片供应商晶元光电、测试和分拣专家 FitTech、SMT 服务商台表科技、背光板供应商振鼎科技、散热解决方案供应商 Auras Technology 和工艺设备制造商全环科技等，都已准备好从苹果 miniLED 背光设备中获得增长动力。

消息人士还称，富士康科技和仁宝电子将分担 miniLED iPad Pro 设备的组装订单，采用 M1 芯片组的 MacBook Pro 产品将主要由广达电脑生产，部分由富士康生产。

报道指出，在苹果的供应链合作伙伴中，台积电仍将从这些设备中获益最多，因为据称该代工厂已经获得了 Mini-LED iPad Pro 和 MacBook Pro 两款产品的所有 5 纳米芯片制造订单。再加上 iPhone 销量强劲，据说 2021 年台积电的前景不错，据 DigiTimes 的消息称，第一财季营收可能会创下新高。

据苹果分析师郭明錤表示，iPad Pro 的 mini-LED 显示屏将在 2020 年第四季度开始生产，预计将在 2021 年上半年推出。此外，据信苹果还在研发采用 mini-LED 显示屏的 16.1 和 14.1 英寸 MacBook Pro 新机型，预计将在 2021 年上半年发布。

Mini-LED 显示屏具有令人印象深刻的宽色域性能、高对比度和 HDR，以及局部调光，郭明錤表示，采用该技术将 “显著提高生产力和娱乐体验”。

IT之家了解到，未来所有的 MacBook Pro 机型预计都将采用 Apple Silicon 芯片，现在第一批采用 M1 芯片的 Apple Silicon Mac 已经上市。