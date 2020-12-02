部分用户苹果 iPhone 12/Pro LTE 和 5G 网络信号意外掉线

IT之家12月2日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果 iPhone 12 系列已经上市一个多月了，是苹果第一代支持 5G 的智能手机。但 iPhone 12 系列似乎存在明显的问题，那就是 iPhone 12 网络服务会意外掉线（包括 5G 和 LTE），而且用户在开车或旅行时遇到的最多。

目前还不清楚 iPhone 12 掉线的问题到底有多普遍，但自从网友 joxesCA 10 月底在苹果论坛上发布了关于这个问题的细节后，目前已经有超过 500 人反馈说他们和用户 joxesCA 有同样的问题。

IT之家获悉，从多个用户的描述来看，似乎是 iPhone 12 系列在处理切换发射塔的过程中出现了问题。

用户称 iPhone 12 Pro 激活后遇到网络无法生效的问题，收到唯一的办法就是把飞机模式切换到打开然后关闭。iPhone 的蜂窝模式为 5G 自动。把它切换到 LTE 测试，结果也是相同的。 重新进行网络设置后还是存在同样的问题，用户重置 iPhone，并重新安装一切从头开始（不是从保存的备份），然后出现同样的问题。 网友开着车，找到了手机丢失网络的确切位置。如果手机失去了网络，就意味着从某个天线到达覆盖区域的尽头。当到达一个新天线覆盖的区域时，手机好像发生了什么事情。 网友打电话给运营商，他们表示，那边一切正常，而且用户有正确的 5G 设备 SIM 卡。 网友打电话给苹果技术支持，他们在其手机上远程安装了两个配置文件。 - “基带”和 “电话记录” - CFNetwork Diagnostics 在与苹果技术人员交谈后，网友能够复现这个问题，并能够提交报告。 该网友发现在 Reddit 上有很多人在谈论同样的问题，不仅有 Verizon 运营商用户，而且在 AT&T 上也有。 iPhone 11 Pro 此前未出现过该问题。

许多其他人分享了相同的 iPhone 12 网络掉线服务问题。Verizon 和 AT&T 最多用户似乎遇到了问题，但也有 T-Mobile 用户在发声。

运营商 Verizon 已经知晓了该问题，并进行调查。