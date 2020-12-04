安卓系统六大新功能即将上线，可跟别人离线分享应用

12 月 4 日消息，据国外媒体报道，随着假期临近，安卓系统也将上线六个新功能，为假期增添色彩。

自今年早些时候发布以来，人们将自己最喜欢的表情添加到自定义贴纸中超 30 亿次。这次更新，Emoji Kitchen 将从数百种独特的设计组合发展到超过 14000 种。现在，只需轻触两个表情符号即可快速查看建议 Emoji 组合，或双击一个表情即可显示出一些更强烈的情绪。

新版 Emoji Kitchen 已在 Gboard beta 测试版上发布，未来几周内将在 Android 6.0 及以上版本上发布。

Google Play 现与欧美出版商合作，使用自动生成解说转换器对没有声音版本的图书转换为有声读书，将在 2021 年初向所有出版商推出。语音方面，还可使用语音访问，浏览你的智能手机，例如，你可以说 “打开照片” ，“点击搜索” 来查看你所有照片和打开搜索。

Google Maps 也将上新功能 Go Tab，只需点击一下就可以更轻松地导航到经常访问的地方。如乘坐公共交通，可以看到具体路线，准确了解到出发和到达时间。Go Tab 将于未来几周在 Android 和 iOS 上推出。

接下来几个月内，Android Auto 将扩展到更多国家使用，你可以将应用和服务从手机投放到汽车显示屏上，通过 Android Auto，语音控制音乐播放，发送信息和导航。

最后一项 Nearby Share 将能通过安卓手机在离线的情况下与周围的人分享 Google Play 的应用程序。只需打开 Google Play，进入 “我的应用程序和游戏”中的 “共享应用程序”菜单，选择你想要共享的应用程序，并让周围人接收即可。本次更新将在未来几周内推出。