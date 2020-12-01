不愧是「最佳开发者」，微软正积极为 Android 发展做贡献

IT之家11月30日消息 外媒Windows Latest报道，在萨提亚-纳德拉（Satya Nadella）的领导下，微软已经成为开源社区的盟友。微软是Chromium和Github等开源项目的巨大贡献者，而这家科技巨头现在想更进一步，让Android与下一代硬件更好地配合。

和Chromium一样（Chromium也是由谷歌维护的），任何人都可以拿着Android源代码，制作自己的Android版本。诺基亚基于Android创建了自己的“X”平台，亚马逊也利用Android开源项目（AOSP）的代码创建了自己的Android版本。

IT之家了解到，历史上，微软一直参与Android的开发。近年来，这家Windows制造商已经成为Android的盟友，微软已经为该移动平台发布了几款有用的App。

开源冠军微软现在正积极为Android的开发做贡献。

自夏季以来，微软已经对Android平台进行了超过80次代码提交，而且正在积极对Android进行修改，以实现与下一代硬件更好的整合。

11月25日，微软确认正在为Android开发“遮挡区域API”。

“Obscured Regions API增加了被其他任务或系统UI遮挡的显示区域的信息。该API将允许开发者将体验重新流向可见区域。例如，一个Launcher桌面可能会将其底部的抽屉动画化到未被遮挡的区域，以允许用户启动另一个应用程序，”微软指出。

同样，微软也在为内部团队增加更多的Android开发者/工程师，致力于Surface Duo、Surface Duo 2和Android系统的开发。

作为“Windows Subsystem for Linux”的一部分，Linux现在也差不多存在于Windows内部，相信微软也在为Windows 10开发Android子系统。更何况，微软在LinkedIn上有很多针对Android开发者的职位空缺。