【IT之家评测室】vivo OriginOS 系统深度体验：美丽是它的外表，交互是它的灵魂

中国智能手机市场经过一轮又一轮的洗牌后，如今基本上只剩下几位神仙在打架，手机产业发展到这个阶段，早已不是靠硬件堆料就能呼风唤雨的时代，厂商们的竞争比过去都更加深入更加多元。除了硬件技术的创新，这两年不少手机品牌也越来越重视系统、软件层面的完善，典型的例子如 OPPO 的 Color OS，华为的 EMUI 等，都在短时间内实现了巨大的跃进。

在此背景下，11 月 19 日，vivo 在深圳举行开发者大会，推出了酝酿已久的全新 OriginOS 系统。这套系统以打造全新数字世界为理念，OriginOS 并找到苹果设计师进行操刀设计，吸引众多关注的目光。

目前，IT之家已经将手上的 vivo 手机成功升级到了 OriginOS，话不多说，现在送上体验报告，为大家解馋。

一、UI 设计

第一次进入 OriginOS 系统，IT之家内心的 OS 是：这是什么神仙桌面？！简洁大气的日期显示、大小不同但优雅有序的圆角矩形组件图标，梦幻素雅的色块线条，OriginOS 给人的第一印象是国际范的时尚大气和清新简约，极具设计感。

那么这种设计上的惊艳感是哪些因素形成的呢？IT之家认为有以下几点：

首先，OriginOS 在主屏布局上突破传统安卓的框架，带来了更多 “灵动变化”的美感，vivo 称之为 “华容网格”，它通过各种大小组件在桌面有秩序的排列，营造出一种变化的美感。而且不同组件之间的间距、包括圆角的设计，都是有考究的，整体看起来，用一种抽象的话说就是 “有呼吸感”。

很多人说这种组件的排列风格像 iOS，不过当很多 App 应用的图标都可以调整大小时，IT之家反而觉得又找到了当年玩 Windows Phone 磁贴的趣味。

其次，OriginOS 在组件、图标的设计上将多种元素很好得融汇起来。它的图标有像 “相机 Mix”这样拟物的，也有像天气、时钟这样扁平的，甚至在 “变形 Mix”中还融入了 “新拟态”的设计元素，这些不同的元素在 OriginOS 整个时尚、雅致的设计体系下和谐共存，并不会给用户带来突兀、杂糅的感觉，这就是一种很考验功力的 UI 设计了。

再看系统细节，OriginOS 也处处体现出对设计感的追求。例如下拉的控制中心改成了大小不一的模块化按钮；下载应用后，主屏的 App 图标没有应用名称的文字，长按屏幕才会显示；还有侧滑的支付卡中有精致的图案设计等等。

OriginOS 在 UI 上的另一大特点是丰富的个性化选项和几乎无处不在的动效。

个性化方面，最重要的看点就是《变形器》的引入。《变形器》中，你可以调整原景视窗的风格，有单色、模糊、天气、时光四种风格可选。其中，单色风格参考了专业相机黑白照片的效果和质感；模糊风格就是让壁纸变模糊；天气风格打开后，视窗会根据当下的天气情况做相应改变，例如云层漂浮的速度会根据风力的不同而不同，下雨天，雨滴在屏幕上流动的速度也会不同；在时光风格下，视窗中会出现植物的阴影，这个阴影会根据太阳的角度而变化。

你甚至还可以切换系统图标的风格，有 “精美”、“简约”、“开放”、“矩形”四种风格，不同风格下的图标也有不同的特点，很适合彰显用户的个性。

不仅如此，在《变形器》中，你还可以在新旧两种系统风格中进行切换。上面我们说的 “华容网格”界面是 OriginOS 独特的交互 UI，而如果你用腻了，或者不喜欢，也可以一键穿梭到过去 FunTouch OS 传统的网格式桌面排列。这就好像在两个平行世界中穿越，是一种未曾有过的视觉体验。

除了《变形器》，OriginOS 还有很多个性化的 UI 选项，例如你可以选择超级卡包不同的图案设计；可以自定义图标圆角的曲度和大小，可以自定义息屏显示的内容……

在系统动效方面，OriginOS 也堪称一绝。首先，在系统设置中就提供了不同功能的丰富动效，例如插入 USB 的动画、充电时的动画、指纹识别的动画、面部识别的动画、桌面过渡的动画……

这些细小的功能，OriginOS 都为大家提供了自定义的动效选项，甚至咋触屏时，都可以有动效，简直有点丧心病狂了……

还有一些细小的交互动效也很有意思，例如《闹钟时钟》App 上的秒针是时刻在跑圈的；在华容网格中，点击不同大小的组件，图标的 “缩放 - 回弹”也不同。

OriginOS 中还有一个很独特的动态功能，叫做行为壁纸，这些壁纸包含月白花蕊、月白牡丹、蓝颜牡丹、彤粉鸢尾等不同的花朵，这些花朵会根据你每天行走的步数，一点一点地绽放，达成目标时，最后会盛开成一朵美丽的花。

总体来说，在 UI 设计上，IT之家认为 OriginOS 相比原来的 FunTouch OS 有了翻天覆地的变化，它更加美丽优雅，更加灵动时尚，其中能看出设计者的很多精巧用心和趣味创新，在视觉上就可以把玩好久。

二、交互、功能体验

OriginOS 中的 “Origin”中文翻译过来叫 “原”，是 “回归原点”的 “原”，寓意整个系统的交互朝着以 “设计为原点”，排除 “欲望”叠加的方向努力，因此在交互层面上也是尽可能的去除冗杂，回归质朴。

在交互上，OriginOS 最大的创新就是引入了 “原子组件”的概念，也就是我们在华容网格中看到模块化的小组件。这些组件的最大特点，是实现了 “零层级操作”。无需进入 APP，在桌面就能完成连贯的功能聚合和核心操作。

例如你可以在 “原子随身听”组件中直接进行音乐播放 / 暂停 / 切换的操作，还可以一键选择播放本地音乐 / i 音乐 / QQ 音乐 / 喜马拉雅等不同 App 的内容，不用进入应用内部。

再如，你可以点击 “Lens 镜头包”的组件，直接在弹出的镜头选项菜单中选择 “超微距、超广角、长焦”等不同镜头进行拍照。

还有，在屏幕使用时间的组件中，上滑就可以查看不同应用使用的时长；在照片组件中，可以直接滑动切换不同的照片。

你还可以直接点击日程的组件，用语音创建日程提醒，或者在闹钟的组件中用语音设一个闹钟。

桌面上的时间组件还整合了原子通知的组件，可以选择性地展示飞机、火车、会议、电影等重要信息，更可在下拉通知中心中单独呈现，让用户不会错过一些重要的安排。

诸如此类独特的原子组件交互，无需打开 App 就可以查看信息和实现一些常用的功能，在实际使用中很方便也很酷，IT之家觉得，这个功能很好地体现了 OriginOS 去除冗杂，回归原点的理念。

除了原子组件，OriginOS 在交互上的另个一创新是引入了交互池的功能，在传统界面，以单独的 App 形式存在，在 OriginOS 华容网格界面，交互池和变形器组件整合在了一起。

点击灰色的正方体，手机主屏就会缩小，然后露出屏幕四周可进行手势交互的区域，共有 6 个区域，点击不同的区域，可以弹出自定义手势交互的选框，例如侧滑右侧下部区域，你可定义为呼出超级卡包，也可以定义为返回。

交互池给了用户自定义交互方式的自由，而且设置的方法非常快速、直观，是一个实用的功能。

刚刚说到超级卡包，IT之家觉得这也是 OriginOS 一个非常实用的交互创新。超级卡包整合了扫码、微信、支付宝付款码、微信扫一扫、支付宝乘车码等不同的 “电子卡”，使用时，你只需在屏幕右侧左滑即可呼出超级卡包，注意，这个呼出是全局的，在任何应用界面都可直接呼出，甚至锁屏和息屏状态也能呼出。

这也是 “零层级操作”理念的体现，过去我们打开支付码或乘车码需要好几步，现在一步直达，实际使用的时候非常方便直接。

还有一个很方便的功能，也是侧滑交互实现的，就是当你在侧滑后悬停一下，可以弹出 5 个快捷的功能入口，分别是打开超级卡包、打电话、相机、通讯录和控制中心。

在 OriginOS 系统界面中，应用下载后是以大图标的形式呈现在主屏上的，如果你觉得找应用比较麻烦，也可以在主屏界面上滑呼出应用抽屉，然后快速查找应用。这个应用抽屉的侧页，就是原子组件的聚合页面。有一点IT之家觉得比较不足的，就是在这里不能直接添加第三方应用的小组件，只有穿越到传统系统界面才能添加第三方 App 的组件。

总体来说，OriginOS 在延续了用户习以为常的安卓传统交互逻辑的同时，也在很多交互想法上进行了创新和改进，如原子组件的引入，超级卡包的呼出、交互池功能等，这些创新以 “零层级操作”理念为基础，大大简化了用户使用系统的交互步骤，让整个系统的体验变得更加流畅自如。

最后值得一说的是，IT之家在体验 OriginOS 时，还有一个很明显的感受，就是流畅，这是最基础，也最重要的。OriginOS 的流畅，主要体现在打开、使用 App 基本上没有掉帧的情况，也体现在丰富动效的过渡下，形成的一种视觉上的流畅感。

这背后有赖于 OriginOS 独特的 Multi-Turbo 5.0 内存资源调度机制，他将 RAM 和 ROM 通过算法优化融合起来，调用部分闲置的 ROM 空间承担 RAM 运行的功能，同时对系统常驻进程进行深度的管控和优化，让应用并发能力提升 20%，此外还利用了应用预载技术，大幅减少了应用启动时间。

三、其他使用体验

UI 和交互可以说是 OriginOS 最核心的升级，而在这两点之外，OriginOS 也还有一些其他的小功能改进值得一提。

例如全新的相册应用，现在可以通过算法修复暗光下的人像照片，提升整体画面纯净度，解决人像模糊等问题。

对于视频，OriginOS 还加入了视频人像美颜和 AI 剪辑等功能。其中 AI 剪辑可以通过 AI 一键生成一段有配乐有开场动画有文字的视频。

由于小编办公使用的是苹果 Mac 电脑，日常使用的手机是安卓手机，所以平时在手机和电脑之间互传文件非常麻烦。而 OriginOS 中加入了一个 “互传”的功能，其中有一个网页传功能，只需让手机和电脑在统一 Wi-Fi 下，简单两步，就可在手机和电脑间轻松互传文件，可以说解决了小编日常传文件的大难题。

此外，OriginOS 还对 IoT 服务入口进行了全新优化，增加了桌面入口、控制中心入口，还整合了涵盖 11 大类 53 项的政务服务，例如可以在手机上查办社保、公积金、医保等，这些也都是非常实用的改进。

四、结语

从 FunTouch OS 到 OriginOS，寓意着 vivo 对手机操作系统的理解进入一个新的发展阶段，这是和我们未来全场景的数字生活息息相关的，怎样打破手机系统和现实生活之间的藩篱，也许是 vivo 打造 OriginOS 最初思考的问题，于是他们围绕 “打造全新数字世界”、“本原做设计” 、“设计为本原”这样的理念打造出了 OriginOS。

OriginOS 最核心的不同在于 “设计”和 “交互”，在设计上，它透露着一种国际范的时尚，精致且大气，在交互上，它通过原子组件、交互池、原景视窗等一系列元素在原有的安卓交互逻辑上搭建了一个新的交互方式，让 OriginOS 离便捷更近，离生活更近。

其实，刨除这些因素，OriginOS 和原来的 FunTouch OS 也并没有本质上的不同，甚至 OriginOS 还提供了平行穿越到传统 FunTouch OS 系统风格的选项。当然，这并不是缺点，而是在核心体验上保证了一种传承和稳定。

因此，对于 vivo 手机用户而言，OriginOS 一定是值得升级体验的，当然，至于说因为 OriginOS而入手 vivo 手机，这就见仁见智了，但小编相信，如果未来你转变为 vivo 手机的用户，OriginOS 应该也不会让你觉得失望。