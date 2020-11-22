安卓版 “iMessage”，谷歌宣布：RCS 增强短信服务现已在全球范围内启用

IT之家11月22日消息 外媒mspoweruser报道，功能更丰富的取代短信的RCS，现在可以通过谷歌Messages信息应用在全球范围内使用。

这一跨平台协议旨在向所有Android用户提供类似苹果iMessage丰富消息，而无需使用WhatsApp或Messenger等应用。

在过去的几年里，谷歌一直与移动行业和某些国家和地区的一些运营商网络的设备制造商合作，在Messages中提供基于开放的丰富通信服务(RCS)标准的聊天功能。

IT之家获悉，聊天功能升级了短信文本信息，因此你可以发送和接收质量更好的照片和视频，通过Wi-Fi或数据进行聊天，知道你的信息何时被阅读，分享反应，并享受更动态和更有吸引力的群聊。

谷歌现在宣布，他们已经完成了聊天功能的全球推广，使这种现代化的增强消息体验在安卓系统上为所有人普及和互联。现在，全球任何使用Messages的用户都可以从他们的运营商或直接从谷歌获得现代聊天功能。

下面是TechAuthorities对该RCS Messages功能的演示。

RCS将比短信更安全，采用端到端加密，以确保没有用户，包括谷歌和第三方，可以读取你的消息内容，因为他们在你的手机和发送消息的对象的手机之间通信。

这项功能还在测试中，并将持续到明年。目前，只有当你和你要发信息的人都安装谷歌Messages并开启聊天功能时，端到端加密功能才可用。

要访问最新的功能，请将你的Messages应用更新到最新版本，或者下载应用并开启聊天功能。