微众银行：即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款

IT之家12月4日消息 今日下午，微众银行发布公告称，已研究制定出合法合规的方案，可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款。

公告指出，具体方案是，蛋壳租金贷客户退租后，与微众银行签署协议，将退租后蛋壳公寓所欠客户的预付租金，用于抵偿客户在微众银行的贷款。然后微众银行结清该笔贷款。

IT之家了解到，此前，微众银行 12 月 2 日发布公告称，所有受蛋壳公寓事件影响的微众银行客户，经客户提出及微众银行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在 2023 年 12 月 31 日之前，微众银行不扣款、不计息，不影响信用记录。

微众银行彼时表示，如至 2023 年 12 月 31 日蛋壳公寓事件仍未解决，该行将视情况公布新的客户权益保护方案。

以下为微众银行 12 月 4 日公告全文：

致微众银行租房消费贷款客户：

2020 年 12 月 2 日，我行发布公告，承诺在 2023 年 12 月 31 日前，对蛋壳租金贷客户的剩余贷款本金给予免息延期安排，同时将继续研究保护客户权益的措施，现将最新进展公告如下：

一、我行已研究制定出合法合规的方案，可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款。

二、具体方案是：蛋壳租金贷客户退租后，与我行签署协议，将退租后蛋壳公寓所欠客户的预付租金，用于抵偿客户在我行的贷款。然后我行结清该笔贷款。

三、上述方案涉及诸多工作且需多方协作，我行将尽快推动落实，并不晚于 2020 年 12 月 31 日前开放予客户办理。

四、在此之前，我行仍将执行不催收、不扣款、不计息、不影响信用纪录的措施。请尚未完成居住信息登记的蛋壳租金贷客户，尽快登录 “微众银行居住消费贷款”公众号进行相关信息登记。

各项准备工作完成后，我行将另行发出公告，提供前述方案的具体操作指引，敬请留意。

特此公告。

深圳前海微众银行股份有限公司

2020 年 12 月 4 日