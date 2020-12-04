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雷蛇发布战锤狂鲨真无线专业版降噪耳机，售价 1599 元

2020/12/4 17:02:30 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月4日消息 外设厂商雷蛇今日发布了多款新品，其中 “战锤狂鲨”真无线耳机推出了专业版，支持 ANC 主动降噪技术以及 THX 音效认证

此款耳机相比第一代战锤狂鲨，采用了更大的充电盒，佩戴方式改为入耳式，能获得更佳的隔音效果。耳机有着外置麦克风用来进行主动降噪消音。

据IT之家了解，THX 是由卢卡斯影业推出的影院认证标准，但是现在已经拓展到了对耳机类民用产品的认证。雷蛇战锤狂鲨真无线专业版，经过 THX Ltd. 的影院级沉浸音效体验专家进行测试和优化，可以为电影、音乐和游戏提供丰富、平衡的声场。

雷蛇此款耳机采用 10mm 动圈单元，搭载多个麦克风，采用触控面板来操控。此外耳机还有着 IPX4 等级的防水能力。

此外，雷蛇耳机还附送三种材质的耳塞套，其中包含一对Comply 泡棉耳塞，市场零售价较高，可达 56 元一对。

雷蛇锤狂鲨真无线专业版降噪耳机，还有着 60 毫秒低延迟连接特性，快速反应模式以便停止降噪接受外界声音，搭配充电盒续航最高 20 小时。

IT之家了解到，雷蛇战锤狂鲨真无线专业版（Razer Hammerhead True Wireless Pro）建议零售价￥1599 元，现已在京东开启预约。

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关键词：耳机雷蛇

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