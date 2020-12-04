华为 12 月 16 日举行鸿蒙 2.0 手机开发者 Beta 活动，活动亮点和议程公布

IT之家 12 月 4 日消息 根据华为官网的消息，华为将于 12 月 16 日举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动，活动亮点和议程现已公布。

活动亮点分享

HarmonyOS 2.0 设计理念

与合作伙伴一起带来创新的全场景超级终端体验

深度解析 HarmonyOS 分布式应用程序框架

DevEco Studio 2.0 一站式分布式应用开发平台

还有手机模拟器

以及华为 HarmonyOS 技术专家面对面交流

活动议程

12.16 上午 ：

10:00~10:30 华为发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 计划

10:30~12:00 应用伙伴分享 HarmonyOS 全场景创新案例

12.16 下午：

13:30~15:10 华为专家讲解 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 关键特性和开发工具

15:30~17:00 与开发者 KOL、华为技术专家面对面互动

IT之家曾报道，11 月份，华为软件部副总裁毛玉敏曾表示，华为 12 月 16 日发布的鸿蒙手机开发者 Beta 版将采用全新设计语言，华为 Mate40 系列优先升级。相信届时新系统的设计也会秉承 EMUI 11 的设计理念。