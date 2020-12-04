华为 Mate 40 RS 保时捷设计版本预售模式改为抽签模式

IT之家12月4日消息 据网友投递， 华为 Mate 40 RS 保时捷设计版本在京东商城的预售模式已改为抽签模式，且仅支持手机版本 v9.0.6 以上购买。

从商品页面展示信息来看，在 12 月 4 日 07:00 之前预约的用户将随机抽取抢购资格，中签用户可于 10:08 至 16:08 之间抢购。

值得一提的是，该机型在京东商城为 PLUS 会员专享商品，普通用户是不能购买的。

华为 Mate 40 RS 保时捷设计版本采用高强度纳米微晶陶瓷后盖，有陶瓷黑、陶瓷白两种配色，后摄镜头采用八边形 “星钻设计”徕卡五摄，包括 5000 万像素主摄 (1/1.28 英寸+RYYB+F1.9)、2000 万像素超广角镜头 (F2.2)，800 万像素潜望镜式长焦镜头，支持 10x 光学变焦，还有 1200 万像素长焦镜头，支持 3x 变焦，外加 ToF 3D 镜头。

IT之家知悉，该机采用 6.76 英寸的 88 度超曲环幕屏，双挖孔式全面屏，支持 90Hz 高刷新率、DCI-P3 色域、屏幕指纹识别、IP68 防水防尘。

此外，该机搭载麒麟 9000 处理器，包括一个 3.13GHz A77 大核心、三个 2.54GHz A77 中核心、四个 2.04GHz A55 小核心，24 核心的 Mali-G78 GPU，支持 66W 有线超级快充、50W 无线超级快充、反向无线充电。采用 12GB+256GB/512GB 内存组合。