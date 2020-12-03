华为彭红华：释放中国广电 700MHz 频段红利，3 个方面增强网络性能

12 月 3 日下午消息，中国广播电视网络有限公司指导下的 700MHz 技术与产业应用研讨会今日举行，华为 5G 产品线总裁彭红华发表演讲。

作为中国广电战略合作伙伴，彭红华分享了在 5G 超高清时代，华为围绕网络性能和业务能力两个方面创新，助力中国广电建设一张广覆盖、高质量、有内容的极简、安全的智能化网络。

彭红华认为，国内 5G 呈现快速发展的态势，中国广电是目前全球唯一具备 2x30MHz 以上 700MHz 优质频谱资源的 5G 网络运营商，在相关国际标准制定，新技术开发、产业链推动以及业态创新方面做出了很多成绩，并携手华为创造全球多个第一，比如：业界首个端到端全国产化 SA 核心网；首个 700MHz 2x30MHz 终端性能验证；首个 700MHz 5G SA VoNR 高清视音频通话的打通；首个低频中频叠加组网覆盖与业务测试；首个 5G NR 广播业务演示等等。

彭红华表示，要充分释放 700MHz 黄金频段的红利，除了频谱本身的优势外，还需要围绕网络性能和业务能力两方面持续创新。华为围绕 700MHz 网络价值最大化这个中心，从 3 个方面增强网络性能：

首先是上下行增强：基于上行 SUL + 下行灵活 CA，实现上下行频段解耦，最大限度发挥 700M 优势；

其次是体验增强：围绕 700MHz 优先的驻留策略，能大幅提升 700M 频谱利用效率。通过引入基于负载，业务特性、终端配对能力的多维度智能均衡能力，灵活协同，最大化用户体验和网络使用率；

最后是语音增强：700MHz 作为 5G 语音基础网，良好的覆盖至关重要。通过广播信道窄波束功能，让 700MHz 覆盖再提升 3dB，能够保障用户随时随地 5G VoNR 视音频体验。

依据创新业务需求，广电联合华为在 5G 网络基础上按需叠加新能力，也为诸多传统行业带来了突破性的变革。例如，5G 技术与广电业务结合的 5G 广播，首次实现了 5G 广播与 5G 通信网络一体化。5G NR 广播相比传统广播技术，具备移动性、时效性、按需定向广播等特点。

2020 年 9 月，在中国广电的牵头提案推动下，3GPP 对 5G 广播做出了结论，明确了 R17 MBS 服务将支持 5G NR 广播，为 5G 广播最终标准化打下基础。9 月 28 日中国广电携手华为，在广电 5G 实验室成功演示了首个基于 700MHz 网络的 5G NR 广播业务。