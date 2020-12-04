大疆穿越机 FPV COMBO 谍照曝光：套装搭载 VR 眼镜

IT之家12月4日消息 据推特网友 OsitaLV 近日爆料，他正在测试大疆的新款无人机 FPV COMBO。这款四旋翼无人机从分类上属于穿越机 FPV，小巧灵活，采用三叶片螺旋桨，与此前的无人机非常不同。FPV 穿越机用于多人飞行穿越障碍物进行竞速，以及个人娱乐用途，而不是主打拍照。无人机套装除了本体外包含一个遥控器、一个 VR 眼镜，无人机的摄像头云台位于正中间，而不是底部，仅能调节俯仰角度。

IT之家了解到，这名博主展示的无人机套装，包含了大疆此前已经发布的 DJI FPV 数字图传系统里的 FPV 飞行眼镜。根据官方资料，这款套系统能够实现 28 毫秒 / 4 公里的远距离低延时数字图传，720P/120fps 的高帧率显示，图传天空端摄像头支持 1080p/60fps 的视频录制，遥控器与飞机飞控延时可以低至 7 毫秒。此外，该图传系统有着数据双向沟通机制，让信号连接更稳定，便于多人同时使用。

大疆此款 FPV 飞行眼镜能够插卡实现 720p/60fps 的录像功能，天空端支持图传广播，支持将视频输出至多个飞行眼镜。采用数字信号进行图像传播，相比模拟方式能够大幅提高画质，并且可以实现聚焦模式，优先保证画面中央的画质。

此外这名网友还透露，大疆 FPV COMBO 穿越机可能支持 5.8GHz & 915MHz 的无线信号。他还表示，如果此款无人机正式发售，其参数配置可能为 4K 60fps 机内录像、6S 电池、三种飞行模式、最大速度 150KM/h、相机云台支持远程调节角度、GPS 控制自动返航功能等。