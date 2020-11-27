《微软飞行模拟》VR 模式将于 12 月正式推出

IT之家 11 月 27 日消息 根据外媒 VRfocus 的报道，Asobo 工作室已经确认《微软飞行模拟》将于下月全面支持 PC VR 头显。

据报道，微软飞行模拟团队昨天通过 Twitch 举行了现场开发者问答，Asobo 工作室的 Martial Bossard 表示即将进行更新，将向所有人开放 VR，对所有的设备开放，例如 Oculus 系列、Valve 系列。

IT之家了解到，微软模拟飞行（Microsoft Flight Simulator）是一系列能在微软操作系统运行的飞行模拟器。作为一个能在家中运行的飞行模拟器，这个游戏满足飞行员、准飞行员或以成为飞行员为理想的人。微软模拟飞行是目前该公司历史最悠久的项目，比 Windows 操作系统历史还要早 3 年。

微软于 2019 年 E3 电子娱乐展上宣布了新一代的《微软模拟飞行》，已于 2020 年 8 月 18 日在 Xbox 和 PC 上同时推出。最新的数据显示，《微软飞行模拟》自最近发售以来玩家成功超过了 100 万人，飞行里程超过 10 亿英里（约 16 亿公里），相当于环游世界 4 万次。

今年 10 月份， 微软飞行模拟器团队曾寻找社区成员帮助测试即将到来的 VR 版，内测要求提到需要 Nvidia GTX 1080 或同等性能 GPU。