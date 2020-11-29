中国移动张滨：5G 安全责任应由利益相关方共同承担

11月28日以 “新基建 新安全”为主题的 “2020 湾区创见 · 网络安全大会”在深圳召开。同期举办的 “5G 安全专场”上，中国移动集团信安中心总经理张滨表示，5G 连接主要来自垂直行业已经成为业界共识，IDC 数据显示，2024 年 60% 的 5G 连接来自行业，这也使得 5G 安全成为垂直行业关注的重点。

张滨表示：“企业选择 5G（新技术）的目的是因为 5G 更高效，更安全，但最担心的仍然是 5G（新技术）的安全性。”德勤数据显示，在对 415 位计划在 2021 年 Q1 采用 5G 的网络高管的调研中，有 56% 的企业对 5G 的安全性提出顾虑。

打造安全 5G 网络，使能垂直行业

张滨指出，5G ToB 场景主要面临终端接入风险、管道传输风险、边缘 MEC 防护风险、数据安全风险、企业安全态势不可知等多方面的挑战。

面对上述风险，中国移动正在发挥基础电信运营企业 “网络 + 安全”的特色和优势，遵循纵深防御、零信任、自适应三原则，打造安全韧性 5G 网络 ，有效防范网络、数据、应用、设备的安全风险，为垂直行业提供 “精品 5G、好用 5G、开放 5G、安全 5G”。

具体来看，面向 To B 行业，打造 “端、管、边、云”整体安全方案。终端接入安全方面，需要通过核心网双向鉴权、AAA 认证、安全网关权限控制、接入位置控制等四重安全机制，确保只有合法的 5G 终端才能接入 5G 网络访问企业网。网络管道安全方面，提供终端接入切片安全、切片物理隔离、切片管理安全、管道数据安全等能力。MEC 边缘云安全方面，确保 MEC 自身安全的前提下，提供 MEC 边界防护、MEC 应用安全防护等；企业云边界安全方面，在企业私有云与 MEC 边界部署防火墙，在企业 DMZ 部署 MSCG 接入控制网关设备等等。

除了 “端、管、边、云”整体安全方案之外，中国移动面向 To B 业务的安全运维，提供集中的可视化安全态势感知能力，实现安全策略统一管理，包括网络层异常流量监控，主机层异常监控，MEC 安全态势的感知检测。

产业链需共同承担 5G 安全责任

在张滨看来，5G 网络和业务的安全应该由 5G 网络利益相关方共同承担。

对于设备商，应建立产品和开发生命周期流程，确保设备安全可信，减少漏洞。对于运营商，通过在基站、传输网、核心网、MEC 部署各类安全防护、监测设备，确保端到端的网络安全；通过建立 SOC / 安全态势感知平台，实现网络安全运营。对于服务提供商，提供应用层安全保护，确保业务平台和应用层数据安全。

张滨表示，作为运营商，中国移动通过部署网络主设备、专业安全设备、安全管理平台、安全分析平台、安全控制平台等多重安全措施，构筑 5G 网络 “韧性”。“通过整体的考量，增强网络的韧性，实现对威胁快速、有效反应。”

此外，5G 端到端的安全，需要全产业链的 “协作”，设备安全由标准组织和设备商负责，整体网络的韧性和运营安全由运营商负责，端到端业务安全由应用提供商负责。

张滨强调，安全是 5G 应用推进的核心需求，是数字经济新基建的重要引擎，产业相关方需凝聚共识、坚持共建，最终实现共赢发展。共识方面，做到标准引领，安全原生；共建方面，做到生态繁荣，安全相生；共赢方面，做到应用融合，安全共生。