山东移动核心系统采用蚂蚁集团自研数据库 OceanBase，业务处理提速 30%

IT之家11月30日消息 蚂蚁集团的自研数据库 OceanBase 正在被更多非金融客户用在核心系统上。蚂蚁集团表示，山东移动计费业务系统已经正式 “跑上”OceanBase，这是蚂蚁集团自研数据库在非金融领域的又一合作伙伴。

IT之家获悉，用上 OceanBase 后，山东移动计费系统处理效率方面明显提升，详单处理时长从 7 分钟缩短到 5 分钟，处理效率提升 30%；数据由原有的 7T 压缩为 0.7T，存储投入成本降低 90%。

山东移动按用户规模在省级运营商中排名第二，计费系统是山东移动的核心业务系统，日处理各类详单数据 130 亿条，对数据处理性能和准确性至关重要。在过去，山东移动使用的是传统集中式单机数据库，面对互联网和 5G 时代下不断激增的用户数和并发量，经常出现容量不足的情况。

OceanBase 新一代原生分布式数据库无单点瓶颈，可线性、在线扩展和收缩，可以更好地解决业务扩展性的难题，山东移动也由此成为第一个在核心计费系统中全部使用国内企业解决方案的运营商，将实现自主可控。

此外，山东移动计费库通过在三个不同的物理数据中心分布式部署 OceanBase 的服务节点，组成一个跨越多数据中心的分布式数据库集群，从而具备了任一机房损毁而数据不丢失、数据库服务不间断的原生容灾能力。

诞生于 2010 年的 OceanBase，历经了阿里超大规模业务场景，支付宝、网商银行等金融级场景以及双 11 等战役的历练，并连续两年在国际联机事务处理 TPC-C Benchmark 测试并登顶性能榜首。

今年 6 月，蚂蚁集团正式将 OceanBase 独立进行公司化运作，并计划在未来 3 年内服务全球超过万家企业客户。目前，OceanBase 已经服务多家机构，包括中国工商银行、南京银行、人保健康险、西安银行、常熟农商行、苏州银行、广东农信、中石化、深圳公积金、浙江移动等。