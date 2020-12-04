苏州 2000 万数字人民币消费红包 5 号开始摇号抽签，每个红包 200 元

IT之家 12 月 4 日消息 根据苏州市人民政府新闻办公室官方的消息，“双 12 苏州购物节”数字人民币消费红包采取 “摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自 2020 年 12 月 5 日 0 时正式开启，持续至 12 月 6 日 24 时。

据介绍，官方将面向符合条件的苏州市民发放 2000 万元数字人民币消费红包，每个红包金额为 200 元红包，数量共计 10 万个。参与活动的市民可在安卓 App 应用市场或苹果 App Store 搜索 “苏周到”App，下载并实名注册登录 “苏周到”App，进行报名预约，并自主选择个人数字人民币开立银行，预约报名成功后，参与市民可关注 “苏周到”App 信息并静等抽签。

IT之家了解到，官方将于 12 月 11 日公布中签结果，中签的市民可根据指引下载 “数字人民币 App”领取 “数字人民币消费红包”。中签人员可于 12 月 11 日 20 时至 12 月 27 日 24 时通过 “数字人民币 App”至苏州地区指定线下商户进行消费，也可通过京东商城进行线上消费。此外，还将从参与数字人民币消费红包抽签活动的客户中选取部分人员参与离线钱包体验活动。