华为 Mate 40/Pro 系列首款支持数字人民币硬件钱包：硬件级安全、可控匿名保护、双离线交易

IT之家 10 月 30 日消息 今天下午，华为 Mate40 系列国行发布会举行，余承东表示，华为钱包，让你的钱包再升级。华为Mate40系列是首款支持数字人民币硬件钱包的智能手机，硬件级安全、可控匿名保护、双离线交易，带来安全便捷的支付新体验。

华为钱包支持130多家银行，支持1600万多POS终端，HUAWEI Card支持150多家开通城市，支持20万多门钥匙覆盖社区，支持300多家城市交通卡。

华为Mate40系列与央行合作，推进数字人民币试点创新应用，华为参与了数字人民币的规范制订，采用硬件级安全，基于芯片实现数字人民币的运算及加密存储；高效传输，采用高性能的NFC通信能力支持设备间的交易。

数字人民币可带来安全、便捷的支付新体验。支持可控匿名保护，通过手机号即可开通数字钱包，支持可控匿名交易，保护用户隐私；支付双离线交易，收付双方的设备，无需网络即可进行交易；支持万物互联的海量场景，支持人与人、人与物、物与物互联支付场景。

IT之家了解到，华为今天面向国内市场正式发布 Mate40 系列新机，包括 Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型，其中Mate40搭载麒麟9000E处理器，Mate40 Pro、Mate40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计搭载麒麟9000处理器。