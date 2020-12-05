马斯克告诉亲友要搬家到得州，能省数十亿美元税

12 月 5 日，据几位密友和同事透露，特斯拉与 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)已经告知他们，他计划从加州搬到得克萨斯州。

实际上，马斯克倾向于搬往得州早有迹象可循。今年 5 月份，马斯克将其位于加州的房子和其他资产挂牌出售，当时他正在与该州议员就新冠肺炎疫情限制措施进行辩论。同时，马斯克也在扩大在得州的业务，并与共和党州长格雷格 · 阿博特 (Greg Abbott)建立更密切的联系。

马斯克如今已经是仅次于亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）的世界第二大富豪，并经常前往得州。他的大部分时间都在奥斯汀和名为博卡奇卡的沿海村庄之间度过，其中奥斯汀是特斯拉和隧道挖掘初创公司 The Boring Company 运营的地方，而博卡奇卡是诸多 SpaceX 设施所在地。

SpaceX 早在 2003 年就开始在得州运营。马斯克经常通过社交媒体发布有关 SpaceX 测试和发射场的照片和视频，该公司还在这里制造星际飞船原型。

加州经常因其高税率和严格的监管而受到超级富豪谴责，随着企业寻求削减成本并为未来的远程分散式工作做准备，许多知名科技公司在疫情爆发期间撤离了加州。今年 5 月，当加州各地企业因疫情被迫关闭时，马斯克表示，他将把特斯拉总部和未来业务从加州搬到得州和内华达州。

根据马斯克 2018 年获得的薪酬方案，离开美国个人所得税征收最高的加州，进入根本不收取所得税的得州，可以为他节省数十亿美元。按照该方案，马斯克今年共获得了 1.013 亿股（按照 1 比 5 拆分后）股票奖励。特斯拉股价在过去 12 个月里飙升了 782%。根据周四的收盘价，截至 10 月份，马斯克已经获得了价值约 200 亿美元的税前奖励。

确定马斯克的居住地相当不容易，因为他声称要出售所有的 “实物财产”，并在 5 月份宣布 “不会拥有任何住房”。在那之后不久，他就将加州的几套房子挂牌出售。现在找不到任何表明马斯克正式改变住所的公共记录，白页在线数据库仍然显示他的主要居住地是洛杉矶。

不过即使亲友也表示，他们不知道马斯克在那里的确切住处，他试图对这些细节保密。不过得州州长阿博特表示，马斯克肯定在采取行动。他在 7 月份接受采访时说，马斯克告诉他其已经拿到得州驾照，现在是个 “真正的得克萨斯人”。阿博特还表示，马斯克正在该州建设特斯拉工厂，因为这将让他 “可以自由地按照他想要的方式扩张”。

为了帮助吸引特斯拉的新工厂，得州当地官员给予该公司数千万美元的财产税减免。马斯克在 7 月份的公司第二季度财报电话会议上证实，得州工厂占地约 810 公顷，距离市中心 15 分钟车程，将用于生产电动皮卡 CyberTruck、电动卡车 Semi、Model 3 和 Model Y。马斯克表示，该工厂将于明年开始交付汽车。

除了 SpaceX 和特斯拉，马斯克的隧道挖掘公司也在得州设有办事处。这家新成立的公司在其网站上列有 17 个职位空缺，其中 7 个是位于奥斯汀的职位，马斯克暗示要在那里修建隧道。The Boring Company 的投资人乔 · 朗斯代尔（Joe Lonsdale）是 Palantir 的联合创始人，也是马斯克的朋友，最近他从硅谷搬到了奥斯汀。

目前，特斯拉的总部仍设在加州的帕洛阿尔托，该公司继续在附近的弗里蒙特工厂生产汽车。SpaceX 的主要地址是位于洛杉矶县霍桑的火箭路 1 号。

但马斯克离开加州的个人财务原因意义重大。根据 2018 年批准的为期 10 年薪酬方案，马斯克可以获得超过 500 亿美元的股票和 12 批奖励。当他领取奖励时，将不得不缴纳所得税。加州的最高所得税税率为 13.3%，而得州为零。特斯拉如今的市值已经超过 5500 亿美元，而今年年初的市值还远低于 1000 亿美元。