被《财富》杂志评为 2020 年度最佳商人，马斯克：不希望获奖

IT之家 12 月 4 日消息 《财富》杂志评选埃隆 - 马斯克为 2020 年年度最佳商业人士。《财富》指出，埃隆 - 马斯克在特斯拉取得的成功 “似乎挑战了今年的地心引力”，特斯拉现在已经成为全球最有价值的公司之一，还有 SpaceX 公司，文章指出，自 2011 年美国宇航局停止将人类送入轨道以来，马斯克首次能够从美国将人类送入轨道。他的秘诀是什么？文章指出，埃隆成功的关键在于他的应变能力。

马斯克把赌注押在很多人连接触都会害怕、不知道如何去做的大创意上，如文章指出的电动汽车、脑机接口和宇宙飞船等，并把这些创意做成了成功的生意。

IT之家了解到，《财富》杂志指出，就像我们星球上的任何其他人一样，马斯克一天的工作时间和所有人都相同，但是，他的贡献令人震惊。《财富》杂志指出，能够完成他其中一项壮举也足以获得 “年度商人”奖项。

然而，马斯克认为，为他的公司工作的人才是成功的关键。多年来，他孜孜不倦地重复自己是代表 “特斯拉、SpaceX、Neuralink 和 Boring Co. 公司中伟大的人们”来接受所有奖项。因此，他拒绝在《财富》杂志上发表评论，称：“我不希望获得奖项或认可。”