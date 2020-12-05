不止增程式车型，消息称理想汽车纯电动车型也将推出

IT之家12月5日消息 据 36 氪报道，从多位知情人士处获悉，理想汽车计划推出纯电动车型，该车型将搭载其最新的纯电动技术平台。“BEV 也计划最早在 2022 年推出亮相，2023 年上市销售。”

对此，理想汽车官方予以否认，称 BEV 项目在进行前期预研，现在还没有确定的推出时间。报道指出，一位接近理想汽车 BEV 项目的人士称，考虑到汽车研发和测试需要较长周期，理想首款纯电动车推出的时间很可能比上述预测的时间晚很多。

IT之家了解到，BEV 即纯电动汽车（Battery Electric Vehicle，简称 BEV），是完全由可充电电池提供动力源的汽车。

▲ 理想 ONE，图自理想官网

11 月中旬，理想汽车 CEO 李想在第三季度财报电话会议上表示，在 400KW 快充技术成熟前，理想汽车不会推出纯电车型，增程式技术在大型 SUV、MPV 上的应用具有 5-10 年的优势。

李想此前表示，400KW 快充技术需要三个关键技术的支撑：800V 以上的电压平台、500Ah 超级快充的国家标准和 4C 充电倍率以上的电池。按照计划，理想将于 2022 年推出一款全尺寸的增程式大型 SUV。

目前推出的理想 ONE 是一款增程式电动车。增程式电动车是指在纯电动模式下可以达到其所有的动力性能，而当车载可充电储能系统无法满足续航里程要求时，打开车载辅助供电装置为动力系统提供电能，以延长续航里程的电动汽车。