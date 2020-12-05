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DxoMark 更新苹果 iPhone 11 相机得分：109→119 分暂列 21 名

2020/12/5 14:21:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月5日消息 2020 年 10 月，DXOMARK 更新了  Camera 测试基准，而苹果 iPhone 11 在 DXO 第四版 Camera 测试基准下的成绩现已更新。

IT之家了解到，苹果 iPhone 11 系列于 2019 年 9 月发布的，采用 6.1 英寸水漾视网膜（Liquid Retina）高清显示屏、搭载 A13 Bionic 仿生芯片组，去年的 DXOMARK 相机总分为 109 分。

该机主摄像头搭载双传感器和双镜头，包括一组等效焦距 26mm 的标准广角主摄像头，以及另一组等效焦距 13mm 的超广角镜头。两组传感器均支持 1200 万像素分辨率输出，而主摄像头为 1.4 微米像素、1 / 2.55 英寸的大型传感器，搭配具有双像素相位检测自动对焦（PDAF）与光学防抖（OIS）功能的镜头。

此外，iPhone 11 的基本规格与 Pro 相同，都有具防抖功能的 4K 视频录制（24/30/60fps），且高清视频录制高达 240fps，同时还有高动态范围处理技术与立体声录音功能等。

苹果 iPhone 11 更新后的 DXOMARK 相机总分为 119 分，略次于谷歌 Pixel 5，目前暂列第 21 名。值得一提的是，此前苹果 iPhone 11 Pro Max 更新后由 117 分增长到了 124 分，略低于未更新的荣耀 30 Pro+。

该机摄像头主要规格：

  • 双摄像头配置

  • 主摄像头：1200 万像素、 1 / 2.55 英寸传感器，具 1.4 微米像素，搭配 26mm 、f / 1.8 镜头

  • 超广角摄像头：1200 万像素传感器，搭配 13mm、 f / 2.4 镜头

  • 全像素双核相位检测自动对焦（主摄像头）

  • Quad-LED 双色闪光灯

  • HDR（照片 / 全景）

  • 4K 2160p 24/30/60fps 视频，具有高动态范围和立体声录音功能

  • 全高清 1080p 30/60/120/240fps 视频

得益于新的变焦项目测试，苹果 iPhone 11 与 11 Pro Max 间凸显出了更大的差异，iPhone 11 在进行超广角拍摄时，镜头拉远的功能相当不错，且能呈现出良好的曝光、宽广的动态范围以及漂亮的色彩，但变焦项目的得分有所受限。

▲ 旧版基准成绩

▲ 新版基准成绩

DXO：价格较低的 iPhone 11 就能拍摄出同 iPhone 11 Pro Max 般出色的图像质量，苹果 iPhone 11 和 Pro 的视频性能也可说是平分秋色，因此更经济实惠些的iPhone 11只有变焦算是它的一大缺失。

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关键词：苹果iPhone相机

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