网友反馈称 iPhone 12 无线充电存在问题，苹果表示将很快修复

IT之家12月5日消息 数码博主 @麦克叉 消息，苹果服务支持对之前网友反馈的无线充电问题回应称：已经了解问题，正在开发解决方案，将很快完成修复。

苹果 iPhone 12/Pro 系列于今年 10 月 14 日正式发布，国行 5499 元起，而随着购买的用户越来越多，iPhone 12 系列的部分 小问题也随之浮出水面，例如之前在 iOS 14.2.1 中修复的 iPhone 12 mini 上的锁屏无响应问题和 iPhone 锁屏无法触控的问题等。

之前有部分用户反馈称，iPhone 12 无线充电存在异常，例如前一天正常用但第二天却无法使用的现象。部分用户表示当他将 iPhone 12 重启或恢复出厂设置后，无线充电功能可以正常使用但一段时间会再次出现无法充电的问题。

除此之外，还有一些通过 Qi 认证的第三方无线充电器无法正常为 iPhone 12 充电的问题。值得一提的是，苹果客服虽回应正在解决这一问题，但考虑到之前的情况，预计还会有一段时间才能得到修复。

IT之家了解到，目前最新的 iOS 14.2.1 于 11 月 20 日正式推送，近期 iOS 14.3 Beta 3 并无此方面的修复性内容，而部分旧机型则是 iOS 12.4.9 版本。