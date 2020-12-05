曝华为 Nova 8 系列暂定 12 月 23 日发布，Pro 款起售价约 4000 元

IT之家12月5日消息 数码博主 @长安数码君 今日爆料称，华为 Nova 8 起售价约为 3000 元，华为 Nova 8 Pro 约为 4000 元起，暂定 12 月 23 日发布，有望于 12 月 30 日号上市开售。

数码博主 @数码闲聊站 此前爆料称，华为即将首发天玑 700 芯片，新机采用 6.5 英寸 FHD + 分辨率 60Hz 刷新率的左上角 LCD 单打孔屏，前置镜头 1600 万像素，后置则是 48MP+8MP+2MP+2MP 的四摄组合，且内置 4000mAh 电池，支持 40W 快充。

据 @长安数码君 等博主补充，该机预计为华为 Nova 8 。

IT之家曾报道，今年4月23日，华为发布了 nova7系列，nova 7、7 SE、7 Pro起售价分别是3399元、2799元、4099元。

▲ 华为 nova7

今年双十一，联发科发布了一颗入门级的 5G SoC 天玑 700，基于 7nm 制程，CPU 部分使用了两颗 2.2GHz 的 Cortex-A76 大核心和六颗 2.0GHz 的 A55 小核心，GPU 则为 Mail-G57 MC2，支持双模 5G、5G 双载波聚合、5G UltraSave 省电方案、5G VoNR 语音和 5G 双卡双待，最高下载速度能达到 2.77Gbps。