金士顿 HyperX Pulsefire Haste 游戏鼠标发布：搭载 TTC 防尘金微动，重量仅为 59g

IT之家12月5日消息 金士顿旗下的电竞品牌 HyperX 近日发布了其首款 “洞洞鼠”Pulsefire Haste，该鼠标为了减轻重量采用了双面打孔镂空设计，其不含线质量仅为 59g，相比传统游戏鼠标 90g 左右的质量，减重高达 1/3。不过官方目前没有公布何时能在中国市场销售。

Pulsefire Haste 鼠标采用对称式设计，底部为 PTFE（特氟龙）材质小脚贴。线材长 1.8m，采用了高柔软度的 HyperFlex 伞绳线，便于游戏中的高速操作。

鼠标传感器采用了新推出的 PAW3335 光电传感器，支持 40G 加速度、16000 的 DPI、450ips 的感应速度，USB 回报率最高 1000Hz。从指标上看 PAW3335 高于 PMW3360，仅加速度一项落后一点，预计实际性能足以满足电竞需要。此外，鼠标还有着左侧两个按键、顶部一个DPI切换按钮，在电脑驱动软件中可自定义宏以及灯效，并可在板载内存中储存设置。

值得注意的是，此款鼠标首次采用了国产 TTC Golden 防尘金微动。此款微动采用了专利的储尘设计，能够阻止灰尘从微动按钮的缝隙吸入，从而污染金属触点导致接触不良。这款微动采用了 24K 金触点，寿命高达 6000 万次点击。

▲TTC金微动防尘设计 | 图片来自官网

▲TTC金微动结构 | 图片来自官网

Pulsefire Haste 鼠标还随包装附送了一套原厂脚贴，以及一组防滑贴，供手汗多的用户使用。

据IT之家了解，金士顿 HyperX Pulsefire Haste 鼠标目前还无法在国内电商购买，美国售价为 $49.99 美元，约合人民币￥326 元。