AMD RX 6800 XT + 英特尔 Z490 主板，开启 SAM 显存智取功能性能提升达 16%

IT之家12月4日消息 自从 AMD RX 6000 系显卡发布以来，其搭载的 Smart Access Memory（SAM）技术引起玩家们的很大兴趣。此前英特尔官方就表示可以在英特尔平台上开启此项功能，近日一些板卡厂商也快速释放出了最新的固件，让英特尔平台 + AMD 显卡的组合也能释放出更大的性能。

Wccfetch表示，尽管 AMD 官方曾经表示 SAM 技术只能运行在 3A 平台上，需要 Ryzen 5000 系 CPU 以及 AMD 500 系列芯片组，但是多家板卡厂商迅速跟进，在英特尔 400 系列主板，能够上开启这个功能。这些厂商目前包括华硕、微星、华擎、技嘉。

据外媒 Wccfetch 今日消息，在华硕 ASUS ROG Maximus XII Extreme 主板上更新了最新的 BIOS 后，主板上添加了这个功能，需要在高级菜单中打开。如果成功开启此项功能，电脑 GPU 驱动中 “Large Memory Range”的值将显示为如同 00000043FFFFFFFF 的字样。

外媒测试采用的是 RX 6800 XT 显卡，搭配英特尔 i9-10900K CPU。测试的游戏包含刺客信条：英灵殿、极限竞速：地平线 4、荒野大镖客：救赎 2、以及彩虹六号：围攻。

▲图片来自Wccfetch，下同

根据测试数据，在开启 SAM 功能之后，这几款游戏的平均帧数最高提升可达 16%，是运行在 2K 分辨率的极限竞速：地平线 4；刺客信条游戏的提升也很明显，达到了 14%。

根据外媒消息，英伟达也正在研究其自己的 SAM 技术，同样也能支持 AMD 和英特尔平台。英伟达考虑此后通过驱动更新开启此项功能。

据IT之家了解，与此同时，MSI 微星也宣布将要通过 BIOS 更新，为其英特尔 400 系列主板添加对 AMD SAM 显存智取技术的支持。更新将会在 12 月到来，前期包含 Z490 主板，B460、H410 随后也会在本月底更新。

▲微星主板的 BIOS 更新进度