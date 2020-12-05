媒体走访：矿潮加剧显卡市场供应紧张，堪称显卡史上最严重缺货

IT之家12月5日消息 证券时报昨日实地探访“中国电子第一街”的华强北市场，发现其中大多数档口的高端显卡货源均以个位数计，甚至有部分档主表示他已经有好几天没有进到一张显卡了。

证券时报称其为：一卡难求，显卡史上最严重缺货。

原因方面，除了今年代工厂方面产能爆满，还有新卡性能出色，再加上偏低的售价引发了大量买卡需求，尤其是虚拟货币的暴涨又带动矿机显卡需求，这一系列原因造成了现在显卡市场严重缺货而短期内难以改善的情况。

有店铺老板娘表示已经几天没有进到货了，来点货也早被人提前订走了，要买到现货很困难的。

另一家档口的店主表示，两三片可以给你拿到，但五片以上就要提前订货了，还未必订得到。之后记者以 50 张显卡试探店主口风，在询问总代之后，对方表示他也没有货，要先确定数量和型号后再咨询厂家能否订到才行。

值得一提的是，英伟达 RTX 3080 官方售价 5499 元，而店主李先生给的报价是 7000 元。但哪怕这样还是很难订到。

此外，有业内人士表示：“A、N 两家竞争激烈，现在的局势是谁能拿出卡谁就有优势，谁就能多占市场，但（就算都知道这个道理）也还是拿不出来，说明确实是产能跟不上。”

IT之家知悉，知名半导体调研机构 TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处表示，从接单状况来看，半导体代工产能的吃紧预估将至少延续到 2021 年上半年。

除产能问题外，大多店主还表示显卡紧缺的一个很重要因素是挖矿者的集中采购，例如以太坊（简称ETH）的Ethereum2.0升级改造。

多位装机摊位的档主表示，由于矿机更换显卡需求量太大，他们正常装机用的显卡都完全不够用了，例如前不久有位矿老板不计成本不挑品牌地全国横扫 200 张 RTX 3080 显卡。

业内资深人士分析道，“对我国相关产业链的影响不大”，“现阶段受到影响的应该主要是一些游戏玩家、矿工、网吧经营者、组装电脑经营者等等，以及一些显卡延伸产业”。