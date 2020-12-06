2000 万数字人民币红包来了：首次体验神秘双离线支付、支持线上支付，逾期将收回

IT之家 12 月 6 日消息 昨天，苏州市数字人民币红包试点工作正式启动预约。该试点结合 “双十二苏州购物节”，将面向所有符合条件的苏州市民发放总计 2000 万元的数字人民币红包，红包数量共计 10 万个，每个红包 200 元，并于 12 月 11 日 20：00 时正式生效。

中签人员可于 12 月 11 日 20 时至 12 月 27 日 24 时通过 “数字人民币 APP”至苏州地区指定线下商户进行消费，也可通过京东商城进行线上消费。

据中新网报道，苏州还将从参与数字人民币消费红包抽签活动的客户中选取部分人员参与离线钱包体验活动。体验人员人数控制在 1000 人之内。

据报道，双离线支付是指介质和受理终端都离线的情况下完成业务的一个过程。即使在没有手机信号的情况下，依然可以使用，只要装有数字货币钱包的手机，拿在一起碰一碰，就可以方便地完成转账或者支付。

本次活动中发放的数字人民币消费红包不仅支持在苏州大市范围内指定的近万家商户线下消费，还支持指定的电商进行线上消费，消费红包有效期为：2020 年 12 月 11 日 20 时至 2020 年 12 月 27 日 24 时，有效期内未使用的红包将失效并从个人数字人民币钱包中收回。

苏州市拟铺设可使用数字人民币消费红包的消费端商户近万家，涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等类别，实现各板块核心商圈及重点商超均有覆盖。

数字人民币消费红包不能用于汇款以及兑回至个人银行账户，只能在有效期内在指定商户消费使用。中签市民使用数字人民币消费时，系统优先扣除数字人民币消费红包金额，不足部分由个人以其他支付方式补足。

IT之家了解到，红包采取 “摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自 2020 年 12 月 5 日 0 时正式开启，持续至 12 月 6 日 24 时。

据介绍，参与活动的市民可在安卓应用市场或苹果 App Store 搜索 “苏周到”App，下载并实名注册登录 “苏周到”App，进行报名预约，并自主选择个人数字钱包开立银行。

此外，中签结果将于 12 月 11 日公布。中签的市民可根据 “苏周到”App 站内信息的指引下载 “数字人民币 App”。中签市民根据指引下载安装 “数字人民币 App”并开通预约时所选银行的个人数字钱包后，即可领取数字人民币消费红包。