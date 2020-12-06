印度数字教育鸿沟加深，过亿学生的家庭没有智能手机

联合国教科文组织 (Unesco)的统计数据显示，印度在校学生人数已超过 3 亿，其中约半数是小学和幼儿园，高于其他任何国家。由于疫情影响，印度的大部分学生自 3 月份以来一直在家学习，而大多数家庭没有线上学习所需的设备和网络。教育专家说，印度的教育系统资金不足，无法支持大规模的远程学习。

图 1：尽管冬天即将到来，科马尔 (右)姐妹们不得不在外面学习，以便手机能接收信号

数据还显示，印度小学教师平均要教 33 名学生，是美国的两倍。与此同时，印度家庭很少有台式电脑或笔记本电脑，甚至智能手机也很稀缺。根据新德里智库 ASER Centre 最近发布的教育状况报告，大约 16% 的印度家庭拥有两部或两部以上智能手机，约 46% 的家庭只有一部智能手机，而高达 38% 的家庭没有智能手机。

纳兰达大学前主任、教育专家 R· 潘斯 (R.Panth)说：“如今形势非常严峻，我们没有线上学习所需的基本条件，比如高速的网络、稳定的电力。不仅仅农村是这样，就连城市也是如此。”

但是，家长们不希望他们的孩子回到学校。印度目前有近 900 万的新冠肺炎感染病例，仅次于美国。在这种情况下，他们希望孩子在家学习。但对于大多数人来说，几乎没有参加直播在线课程的条件。

图 2：科马尔不确定自己下学期能否升入高年级

老师、学生和家长们一直在寻找变通办法。有些老师录制课程，并通过 WhatsApp 发送，供学生下载和稍后观看。家长会长途跋涉到有免费 Wi-Fi 的地方，为孩子下载视频和作业。还有人会聚集一些学生，让他们坐在院子里上课，以保持安全社交距离。

北阿坎德邦的老师萨维塔 · 戈斯瓦米 (Savita Goswami)说，她的很多学生都有手机，但不能与其他人一起使用，因为他们需要保持安全距离。此外，许多有手机的家庭没有条件支付额外的流量费用。她曾请求政府援助，希望将学生留在课堂上。此前，她一直自己拿钱帮助学生购买流量。

图 3：由于新冠肺炎疫情暴发，科马尔的学校已经停课很长时间

印度政府不得不面对，目前没有快速解决问题的办法。该国一直在延长假期和推迟考试，拒绝开放大多数学校，并寻求传统技术来解决问题，通过当地有线电视和广播讲授课程。在接受 ASER 调查的家庭中，只有 11% 的学生能参加在线直播课程。大约 59% 的人通过教科书学习，22% 的人通过录像课程学习，20% 的人通过电视课程学习，3% 的人通过收音机学习。

另一个解决办法是让老师定期给每个学生和家长打电话，指导他们完成课程。政府还希望老师充分利用现有的免费技术与学生互动沟通，比如 WhatsApp、Facebook、Twitter 以及 Instagram 等。老师还可以在 YouTube 上收集关于他们想教授知识的视频，并为这些视频设置字幕，帮助学生理解。有些老师用更简单的方法来帮助学生们学习，比如在学校附近的墙上绘画来讲述课程。

强制在家学习的副作用也开始显现。ASER 报告称，6 岁至 10 岁学生的失学比例从两年前的 1.8% 跃升至今年的 5.3%。封校 10 个月之后，仍然看不到重新开学的迹象。很多学生甚至不确定自己来年能否升入高年级。