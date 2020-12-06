嫦娥五号任务时间过半，返回器预计在内蒙古四子王旗着陆

IT之家 12 月 6 日消息 据 “中国的航天”微信公众号消息，北京时间 12 月 6 日 12 时 35 分，嫦娥五号轨道器和返回器组合体与上升器成功分离，进入环月等待阶段，准备择机返回地球。

今日 5 时 42 分，嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接，并于 6 时 12 分将样品容器安全转移至返回器中。

而据航天科技集团官网此前消息，此次嫦娥五号任务总共历时 23 天，将采集约 2 千克的月球岩石、土壤样本返回地球。从 11 月 24 日凌晨发射到今天，已经过去 12 天，时间已经过半。

按照计划，在完成月面工作后，经历月面上升、月球轨道交会对接与样品转移、环月等待、月地转移和再入返回等飞行阶段后，嫦娥五号返回器将最终着陆在内蒙古四子王旗。

IT之家此前报道，11 月 24 日 4 时 30 分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约 2200 秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

嫦娥五号任务计划实现三大工程目标：一是突破窄窗口多轨道装订发射、月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月球样品储存等关键技术，提升我国航天技术水平；二是实现我国首次地外天体自动采样返回，推动我国科学技术重大进步；三是完善探月工程体系，为我国未来开展载人登月与深空探测积累重要的人才、技术和物质基础。