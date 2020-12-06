树莓派 4 官方机箱风扇发布：售价约 32 元，防止过热，释放最大性能

IT之家12月6日消息 外媒 Neowin 报道，树莓派基金会发布了一款树莓派 4 的机箱风扇。售价 5 美元（约合人民币 32 元），作用是防止单板计算机电脑过热。

结合一个小型散热片，该风扇可与去年发布的树莓派 4 的官方机箱配合使用。它搭载了一颗名为 Broadcom BCM2711 的 1.5GHz 四核 ARM Cortex-A72 处理器，这标志着与前代产品相比有了很大的性能提升。

IT之家获悉，尽管如此，树莓派 4 在长时间以最高性能运行时会发热，最终会限制 CPU 的频率，以最大限度地减少热量，这种功能称为 “冲刺 - 恢复模式”。这种情况会在某些条件下发生，例如当你使用的是一个机箱，这可能会阻碍适当的通风，或者当计算机超频到 1.8GHz 或更高时。

在过去的 18 个月里，基金会通过去年 11 月发布的电源优化功能解决了这个问题。虽然该更新修复了某些情况下的问题，但当树莓派 4 长时间使用时，就会出现过热问题。

该基金会介绍了新机箱风扇的工作原理。“它通过 USB 和以太网连接器吸入空气，通过连接到处理器上的小鳍状散热片，并通过 SD 卡插槽排出空气。”使用该风扇运行的测试工作负载表明，该板设法将其温度保持在 70 摄氏度以下。

该风扇可通过树莓派在特定国家和地区的认可经销商以 5 美元的价格购买。未来，该基金会将把其供应范围扩大到更多尚未列入名单的地区。