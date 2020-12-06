全球首款柔性全彩电子纸问世，抢攻穿戴式产品市场

IT之家12月6日消息 电子纸大厂 E Ink 元太科技 12 月 4 日宣布，与软性及非玻璃的电子纸显示器设计与制造商 Plastic Logic 合作，共同推出了全球首款采用元太先进彩色电子纸 (Advanced Color ePaper, ACeP )技术的软性全彩电子纸 Iridis 。

IT之家了解到，Iriddis 是以元太科技电子纸 ACeP 技术结合 Plastic Logic 的 OTFT 背板，官方称其将作为全新穿戴设备的全彩显示新技术。

Iriddis 预期可使用在智能穿戴、智能首饰与智能服装等创新应用领域有所作为，可通过无须背光的电子纸特性与软性基板的弹性，提供新颖的显示屏体验。

元太科技表示，Plastic Logic 领先的有机薄膜电晶体（OTFT）背板技术拥有高解析度、轻薄以及超低耗电的特性。与常规玻璃基板 TFT 背板相比，OTFT 背板具备更坚固与轻薄的特性，因而适用于穿戴式装置应用。

据官方介绍，E Ink 的 ACeP ( Advanced Color ePaper )是采用带色粒子的全反射式电子纸技术，当前已经应用在广告牌等产品中；而 Plastic Logic 的 OTFT ( Organic Thin Film Transistor )有机薄膜晶体管背板则兼具高解析、轻薄与省电等特色，且相对玻璃 TFT 背板更坚固。

Plastic Logic 总裁 Tim Burne 指出，全新的 Iridis 软性全彩电子纸相关的开发评估套件将于今年年底上市，让工程师可将 Iridis 软性全彩电子纸的应用导入于市场。

▲ 图源于元太官方