韩国新规下周生效，Netflix 和谷歌等的服务不稳定将遭罚款

韩国一项将于下周生效的法律修正案，对 Netflix 和谷歌等跨国互联网内容服务商提供服务的稳定性提出了新的监管规定，未遵守者将面临罚款处罚。

本周早些时候，韩国通过了《电信业务法》条例的修正案，规定在线内容服务提供商有责任向用户提供稳定的服务。

定于 12 月 10 日生效的新规定，适用于大型网络服务公司，这些公司在一年中的最后三个月中提供了韩国全国网络数据总流量的 1% 或以上。新规定主要针对热门跨国网络内容服务提供商，如 Netflix、谷歌和 Facebook，以及韩国本地公司 Naver Corp. 和 Kakao Corp.。

如果这些公司未遵守新规定，它们可能面临最多 2000 万韩元（约合 1.835 万美元）的行政罚款。

最近，全球流媒体服务巨头 Netflix 和谷歌的服务遭遇投诉，但两家公司针对投诉的回复最近受到监管机构审查，尽管两家公司的服务越来越受欢迎。

上个月，谷歌旗下视频平台 YouTube 在韩国服务出现了几个小时的中断，这引发批评。此外，Netflix 的服务在今年 5 月和 6 月期间也曾出现问题。由于 Netflix 对所提供的服务出现问题没有作出适当的回应，在 10 月份举行的一次韩国国会会议上，该公司遭到一位执政党议员的指责。这两家公司在韩国的服务业务一直在扩大。据市场研究公司 IGAWorks 称，在 9 月份，韩国人在 YouTube 上平均花费的时间近 30 个小时。

研究机构 WiseApp 的数据显示，截至 10 月份，Netflix 在韩国的付费用户已经超过 360 万。

据韩国科学和信息技术部（Ministry of Science and ICT）称，按照修正案的新规定，这些公司必须向用户提供稳定的服务，不管用户使用的是什么终端设备或选择哪家 ISP（电信服务提供商）。新规定还要求，这些公司要采取措施，通过与 ISP 合作，防止在线流量的滥用。

不过，一些人对该修正案新规定提出了批评，认为罚款金额太少，新规定在执行时不能产生应用效果。

但韩国科学和信息技术部一位官员表示，“新规定本身就具有意义，而不只在罚款数额。”

“一直以来，针对这些公司未能提供稳定的服务，没有办法依法追究它们的责任。”这位官员还说，“但随着在线内容服务提供商影响力的增长，它们需要承担更大的责任。”这位官员表示，新规定生效之后，政府希望不会再出现一系列新的违规行为。

跨国内容服务提供商在韩国越来越受欢迎，导致在线流量激增，因此一些 ISP 要求它们分担网络成本。

为此，美国流媒体巨头 Netflix 的韩国子公司 Netflix Services Korea 目前正与韩国主要的电信服务提供商 SK Broadband 陷入一场法律官司之中。Netflix 的韩国子公司声称，它没有义务向 SK Broadband 支付网络数据流量使用费。修正案新规定虽然没有提到网络成本分担问题，也不会影响这两家公司之间目前的官司，但韩国科学和信息技术部官员表示，在未来关于网络成本分担的法律纠纷中，可以被引用并作为参考。

互联网行业人士对修正案新规定提出了质疑，声称为了提供稳定服务，在线内容服务提供商已经尽了最大的努力。“令人值得怀疑的是，出台修正案目的是什么。”韩国互联网企业协会的一位官员表示，“难道这些公司不努力提供稳定的服务吗？”