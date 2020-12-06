奔驰母公司戴姆勒宣布投资 850 亿美元，加速电气化和数字化转型

IT之家12月6日消息 梅塞德斯 - 奔驰的母公司戴姆勒（Daimler）是全球最大的商用车制造商，以及第二大卡车制造商。公司旗下包括梅赛德斯 - 奔驰汽车、戴姆勒卡车 / 客车、戴姆勒移动 / 金融三大业务。据外媒 electrek 报道，戴姆勒于 12 月 3 日宣布了 2021 年至 2025 年总额为 850 亿美元的投资计划。

戴姆勒表示，投资计划将用于加速公司向电器化和数字化的转型。在戴姆勒公司的工会以及监事会进行讨论过后，该投资计划得到了批准。在 2021 至 2025 年期间，戴姆勒将投入这些资金，用于研发以及资产投资、厂房以及设备等。公司声称，投资重点将是 “电气化和数字化 “。

与此同时，竞争对手奥迪于 12 月 2 日也批准了预算方案，表示将花费 120 亿欧元来推出 30 款新能源汽车，其中有 20 款为纯电动车。

戴姆勒表示，其大部分的投资将用于梅赛德斯 - 奔驰汽车的电动车项目，同时将来也将用于戴姆勒卡车的电动化。戴姆勒公司在电动卡车领域已经取得了一些进展，比如此前发布的名为 eCascadia 的重型半挂卡车，运载量为 36 吨，续航里程 500 英里。

▲图片来自 electrek

据IT之家了解，梅赛德斯 - 奔驰的混合动力车、纯电动车发展进度落后于竞争对手，此前也推迟了其 EQC 电动 SUV 在北美的上市。不过，奔驰将计划于明年推出型号为 EQC、EQA 等电动车型来与其它车企竞争，挽回损失。今年 10 月，奔驰已经展现了几款将于明年的新车，名为 EQE、EQS、EQS SUV，其外观将与过去的奔驰车有很大不同。

▲图片来自 electrek